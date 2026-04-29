回應李四川出線 綠營：新北醞釀「希望改變」氛圍

對於藍白整合由國民黨新北市長參選人李四川出線，綠營人士直言「不意外」，認為民眾黨支持者未必都會支持李四川，有的可能會流向民進黨市長參選人蘇巧慧；民眾黨支持者是厭倦藍綠對立的一群人，李四川走的還是「老藍男」路線，如何吸引這群對藍綠皆保持距離、以年輕族群為主的選民，會是蘇巧慧接下來選戰重點。

民進黨地方黨務人士說，蘇巧慧始終以「一對一」方式備戰，團隊定調穩健保守的應戰策略，降低被對手放大檢視的風險。目前選戰尚未白熱化，蘇巧慧初期不會輕易出征，待情勢升溫後再調整，「先守後攻」避免過早承擔砲火，並與執政爭議保持安全距離。

「蘇巧慧的支持結構中，包含一定比率的民眾黨支持者。」民進黨蘇系市議員翁震州說，民眾黨的崛起建立在對傳統藍綠對立的不滿，支持者多為年輕世代；藍白合後，這些人不一定會自動轉向李四川，反而蘇巧慧定位比較創新有彈性，也不斷強化與年輕選民的連結。

翁震州說，地方與中央選舉不同，選民未必單純以政黨對立為依歸，更看重候選人特質與城市治理想像，國民黨在新北執政廿多年，「希望改變」的氛圍正在地方逐步醞釀。

新北議會民進黨團總召陳永福說，藍白合政治角力已延續多時，未來藍營內部整合將影響整體選戰布局，他呼籲侯市府須嚴守行政中立，避免不當介入選舉。