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李四川手機民調大勝蘇巧慧 跌破學者眼鏡

聯合報／ 記者林媛玲葉德正劉懿萱／連線報導

藍白合兩份民調結果由國民黨新北市長參選人李四川勝出，國民黨新北市議員江怡臻表示，民調做為趨勢觀察，民調數字符合外界期待，但李四川沒有樂觀的本錢，國民黨會審慎以對、全力應戰。民進黨新北市議員張維倩說，李四川民調未過半，還有大約三成民眾未表態，如果藍白合只剩下「打敗民進黨」目標，卻說不出新北要往哪裡去，就是對市民不負責任。

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一名熟悉民調的學者表示，從民調數據來看，李四川在市話僅微幅領先蘇巧慧，手機調查卻大幅領先約十五個百分點，跌破大家眼鏡。

國立台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，新北市藍綠基本盤是五五波，手機比較能反映年輕與中壯年世代看法，目前民調看起來對李四川較有利，但年輕族群的立場容易改變，雙方都不能大意。

東吳大學政治系助理教授張元祥說，坊間民調以純市話為主，但本次堪稱「史上最嚴謹民調」，手機族群已經不是年輕人專利，在都會區若只做市話調查，的確低估藍營支持度。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，李四川民調顯著領先對手蘇巧慧，主因民眾黨參選人黃國昌也是強棒，藍軍支持者在初選階段的表態會拉高；但近期坊間民調多顯示藍綠支持度在誤差範圍之間，雙方實力應該非常接近。他建議李四川多以幽默感回應敏感問題，爭取年輕人青睞。

李四川 蘇巧慧

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