搶年輕選票 蔣萬安、黃國昌助攻李四川

新北市長藍白合定調由國民黨參選人李四川出征，藍營操盤手說，未來積極爭取年輕選票是勝選關鍵，台北市長蔣萬安及民眾黨主席黃國昌將成兩大重要助攻手；後續重點在於迅速整合兩黨資源和政見主張，打造最強戰隊，聯手擴大支持基礎。民眾黨人士表示，二○二四年整合失敗是教訓，雙方都相互調整，改善合作氛圍。

李四川競選團隊已延攬前市長朱立倫、現任市長侯友宜、台北市長蔣萬安人馬，國民黨秘書長李乾龍居中協調黨中央和地方組織，配合議長蔣根煌在內的「金蘭會」等政治團體，皆已就戰鬥位子。侯友宜表示，他對李四川有信心，會全力輔選；他和李四川一樣拙於言詞，會以行動讓市民知道「我們都是做事的人」。

不過，新北政界人士說，雖然藍白高層達成共識，但選民流動並非單純的加法運算，民眾黨支持者中，年輕且具批判性占比極高，這群選民對國民黨傳統色彩濃厚的政治人物接受度偏低，選票未必能完全流向李四川，可能轉向觀望。

藍營操盤手表示，蔣萬安人氣在新北市相當高，對年輕族群也具有吸引力，李四川過去在台北副市長任內共同推動輝達、大巨蛋等重大政績，加上雙北政策連動如校校有公托、營養午餐免費等，都有望成為共同號召年輕族群支持的方式。

據指出，新北藍白合過程融洽，李四川已表明「人才共治、輔選民眾黨小雞、尊重兩黨協議、採納民眾黨政見」四大方向，黃國昌身為民眾黨主席全台輔選，不會漏掉新北，可吸引支持民眾黨年輕族群，未來雙方競選團隊如何整合或分進合擊，會持續凝聚雙方共識。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，除了穩固基本票源，李四川未來也要提出更多的政見與牛肉，爭取年輕族群的支持。

民眾黨新北市黨部主委周台竹說，二○二四年藍白整合失敗對雙方都是教訓，經過調整，在黃國昌帶領下，整體合作氛圍已有改善；去年大罷免卅二比○是很好的開始，讓雙方開始互相信任、互相了解。