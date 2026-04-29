新聞眼／關鍵新北 藍綠年底勝選指標

年底新北市長選舉動見觀瞻，作為全台人口最多的戰場，新北不僅是藍白合作的試金石、藍綠勝選指標，更是牽動二○二八總統大選布局的關鍵前哨戰。

經藍白協議的整合民調，國民黨新北市長參選人李四川確定以藍白共推之姿出戰，對決民進黨對手蘇巧慧。相較於對手起跑早，李四川雖然在兩份民調皆勝出，但仍有不少挑戰。

首先，李四川既要代表國民黨的施政延續，不能只有守成，以北北基桃跨域的政策防線，就是很好的亮點；其次，中間選民對政務熟稔、傳統事務官體系出身的李四川，親近感未必天然存在，整合只是形式，藍白接下來勢必要快速整隊，才能積極選民認同最大化。

蘇巧慧不僅早早宣示參戰，更有父親、前閣揆蘇貞昌全力奧援；國民黨主席鄭麗文一再強調，絕不可輕敵，說明國民黨也評估民進黨在新北的基本盤不容小覷。尤其，執政黨布局年底九合一選戰，北台灣多個縣市陷入找不到強棒參選的「二軍上陣」情況，蘇巧慧於是成了民進黨「全村的希望」。

綠營目前盤點有望由藍翻綠的縣市，包括新北、彰化、宜蘭、基隆等縣市，其中僅新北市為六都，又是全台最大票倉，若能一舉攻下，政治戰略的意義大不同。民進黨對於如何定義年底選戰輸贏未有定論，但唯一的共識倒很明確，拿下新北，六都打成三比三，這場大選就「不算輸」。

新北市長選戰對綠營更深層的意義在於，民進黨將單挑整合完成的藍白大軍，頗有二○二八前哨戰味道，若能在傳統選民結構藍稍大於綠的新北成功突圍，也將順勢建立起賴總統二○二八連任之路的北台灣灘頭堡。

對國民黨而言，新北對於現任市長侯友宜、黨主席鄭麗文乃至全黨，都有「不能掉棒」的壓力，一旦失守，不只衝擊個人政治聲望，國民黨再謀重返執政的空間更會大打折扣。先前傳出陣營內部有三大派系面臨磨合問題，如何消除隱憂團結拚勝選，也是李四川的重要課題。

面對藍營執政優勢，民進黨在台北、桃園呈現半放棄狀態的局面，未來藍綠選戰焦點設定勢必落在新北；一場「蘇侯之戰二點○」，勝負尚在未定之天，但可預料，藍綠都有輸不得的壓力。