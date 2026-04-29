藍白整合李四川勝出 參選新北市長

新北市長選舉，藍白共推人選結果昨天揭曉，國民黨新北市長參選人李四川勝出，將對決民進黨新北市長參選人蘇巧慧。李四川表示，將落實人才共治，延攬民眾黨優秀人才進入團隊；民眾黨參選人黃國昌承諾全力輔選，攜手讓新北市更好。蘇巧慧說，恭喜對方初選圓滿順利，她會和有活力、有創意又有執行力的團隊，繼續爭取為新北市民服務的機會。

藍白兩黨日前協調共推新北最強人選，據了解，本次兩家民調公司各做約一二○○份，民調方式手機與市話「七比三」對比，且年齡採配額制，讓民調數據更貼近現實。經五天民調，李四川、黃國昌昨共同出席記者會，國民黨副主席李乾龍、民眾黨秘書長周榆修也同台。

根據兩家民調公司結果，Ａ民調顯示，李四川以百分之卅四勝過蘇巧慧的百分之廿八點五；黃國昌則以百分之廿八點一略輸蘇的百分之卅一點三。B民調顯示，李四川以百分之卅六點三勝過蘇巧慧百分之廿四點五，黃國昌也以百分之廿八點三勝過蘇巧慧百分之廿六點七。

黃國昌提議對外公布民調

與會人士說，黃國昌稱「這是有史以來地方選舉最嚴謹的民調」，不僅有年齡配額且納入手機，可信度高，民調顯示李四川領先蘇巧慧，黃提議應對外公布，破解綠營內參民調。在場藍營高層驚訝反問，「確定要公布嗎？」

李四川表示，民調勝出就是責任開始，感到誠惶誠恐，必須全力以赴；感謝黃國昌以大局為重，展現政黨領袖的氣質，讓他由衷敬佩。他會納入黃國昌提出對新北市民有利的政見，也會延攬願意為新北打拚的民眾黨人才，共推「人才共治」；同時全力輔選民眾黨新北市議員參選人，讓藍白在新北市議會席次極大化。

黃國昌說，新北市長選舉受到關注，必須讓支持者清楚知道競爭過程。他恭喜李四川勝出，不僅延續市長侯友宜的優良市政，未來一定可以讓新北市更好；他和民眾黨一定全力輔選李四川，讓新北市、台灣民主有更好的未來。

對於是否邀請黃國昌加入團隊？李四川說，黃國昌年底一定是全國輔選，對於民眾黨所提名的議員或縣市長，「黃國昌一定是我最好的戰友」。被問到是否轉戰彰化縣長？黃國昌則回應「空穴來風」。