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搶高雄勞工選票！柯志恩打避暑牌 賴瑞隆喊七星級守護

聯合報／ 記者林保光徐白櫻／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩提出第二波勞工政見，希望建立產業風險分級與黑名單制度來改善工安，另在招商時也會把「薪資水準」列為獲取市府資源的必要條件。圖／柯志恩服務處提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩提出第二波勞工政見，希望建立產業風險分級與黑名單制度來改善工安，另在招商時也會把「薪資水準」列為獲取市府資源的必要條件。圖／柯志恩服務處提供

勞動節將至，高雄藍綠市長參選人搶攻百萬勞工選票，柯志恩提避暑防護方案及二○三○年均薪達七十五萬元目標；賴瑞隆號召兩百名勞工代表宣布啟動七星級守護，強調拚轉型、顧根基、推職訓、重職安、強工會、聽心聲、挺青年七大政策，打造安居樂業高雄。

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高雄面臨日益嚴峻極端天氣挑戰，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩推出第二波勞工政策，主張推動早晚移班的彈性工作機制，提供營運補貼，引導企業在極端天氣下改善工作排程。

高雄職災千人率長期位居六都前列，柯志恩強調，強化職安不應只是罰鍰，要透過管理落實預防，包括引進智慧科技、感測器與自動化監測等措施精進管理。另主張工地管理建立產業風險分級與黑名單制度，將企業工安紀錄與公共工程投標資格連結，確保重視安全管理的企業能在競爭中脫穎而出。

柯志恩針對高雄招商提出高薪產業戰略，未來不再只看投資規模，而是將薪資水準列為獲取市府資源的必要條件。企業欲取得市府補貼或相關誘因，須讓勞工實質分享成長成果，她的目標是讓高雄的全年總薪資平均數由目前的六十八點七萬元提升至七十五萬元，中位數由五十四點二萬元提升至五十八萬元。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆的父親是裝潢師傅、母親在市場擺攤，他強調自己是「勞工之子」，昨邀集兩百名工會幹部、勞政與百工百業代表參與勞工政見發表會。

賴瑞隆認為，職安是城市不能退讓的底線，未來承接市長陳其邁推動工安政策，執行高風險職場零死角計畫及ＡＩ預警機制，重視勞工心理健康，落實勞動法治向下扎根，建構ＡＩ能力、支持二度就業與中高齡重返職場、升級勞工自治委員會為勞工政策戰略平台，並強化工會能量，打造職場保護傘。

賴瑞隆強調，針對勞權工作，他早已參與其中、長期推進，未來持續向基層請益，團結各界力量，繼謝長廷、陳菊、陳其邁之後，承擔關鍵第四棒，全力「拚產業、顧勞工」。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆昨日發布勞工政見表示，允諾執行高風險職場零死角計畫及AI預警機制，並重視心理健康支持。中央社
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆昨日發布勞工政見表示，允諾執行高風險職場零死角計畫及AI預警機制，並重視心理健康支持。中央社

國民黨 藍綠 賴瑞隆 勞動節 柯志恩 民進黨

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