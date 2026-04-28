藍白整合新北市長選戰 周台竹：嘉義經驗為合作奠基

藍白在新北市長選戰整合拍板，由國民黨參選人李四川出線。民眾黨新北市黨部主委周台竹表示，雙方合作已有先例，未來合作樂觀看待。

周台竹表示，藍白整合並非首次出現，先前嘉義市已有成功案例，當時由民眾黨人選勝出，國民黨也展現支持誠意，去年大罷免32:0的成功是很好的開始，讓雙方開始互相信任互相了解。

他指出，此次新北市長選戰整合可看出雙方已有共識，民眾黨主席黃國昌也當場表達對國民黨參選人李四川的祝賀。李四川也提到，黃國昌是「非常好的戰友」，雙方關係正逐步建立。

周台竹表示，未來合作面向相當廣泛，李四川已表明在選戰過程中會一視同仁，對民眾黨投入選舉的人員也會給予支持，相關合作將依各地實際情況逐步推進。

他也提到，藍白在2024年整合失敗的經驗，對雙方都是教訓，經過這次調整，在現任黨主席帶領下，整體合作氛圍已有改善，對未來整合發展持正面看法。