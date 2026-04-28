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新北藍白合 藍營小雞：凸顯理性競爭、民主成熟重要價值

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團書記長陳儀君。記者潘俊宏／攝影
新北市議會國民黨團書記長陳儀君。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川順利在藍白合民調勝出。新北市議會國民黨團今天表示，恭喜李四川成功勝出，未來將代表國民黨與民眾黨共同角逐新北市長，成為最具整合實力的候選人。書記長陳儀君指出，李四川長年深耕市政，具備豐富行政經驗與工程專業，不僅能延續現任市長侯友宜的施政成果，更有能力帶領新北市邁向下一階段發展。

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陳儀君說，此次藍白整合過程，民眾黨主席黃國昌展現高度政治格局，透過理性對話與公開透明的機制，讓整合回歸制度與民意本身，為台灣選舉文化帶來正面示範。相較過去選戰中常見的抹黑攻擊與情緒動員，這次合作更凸顯理性競爭與民主成熟的重要價值，為未來跨黨派合作奠定良好基礎。

針對後續選戰布局，陳儀君指出，隨著候選人整合完成，接下來關鍵在於迅速整合兩黨資源，打造最強戰隊，全面進入選戰節奏。她強調，民眾黨過去已提出多項市政願景，未來在藍白合作架構下，雙方政策將能相互補強，擴大支持基礎，涵蓋不同世代與族群，形成更具包容性的治理藍圖。

國民黨團政策智庫總召黃心華則分析，李四川在民調整合前即已積極深入基層，與各區藍營議員維持密切合作，穩固基本盤之餘，也逐步拓展中間及不同光譜的選民支持。隨著藍白整合完成，未來在不同族群的政策布局上，將更具彈性與延展性，有助於提出更貼近民意的政見主張。

黃心華說，新北市已邁入超高齡化社會，目前65歲以上人口突破80萬人，占比達兩成，對於長照、交通、都市更新等議題的需求日益迫切。他認為，李四川過去在新北、台北及高雄推動市場改建、交通建設與都市更新的經驗，正是回應當前城市轉型挑戰的關鍵能力，未來可望以務實且前瞻的治理思維，加速各項市政建設落實，提升市民整體生活品質。

國民黨團強調，藍白整合不僅是選舉策略，更是回應民意期待、結合更多人才、提升治理效能的重要契機。未來將全力支持李四川，凝聚最大力量，讓新北市持續穩健前行，打造更安全、更宜居的城市環境。

新北 國民黨團 民眾黨 藍白合 李四川 黃國昌

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