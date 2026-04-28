意外！李四川手機民調比蘇巧慧高15% 學者：只做市話低估藍支持度

新北市藍白合民調結果出爐，宣布由國民黨新北市長參選人李四川勝出。熟悉民調的學者分析，此次民調市話調查部分，李四川僅微幅領先民進黨新北市長候選人蘇巧慧，差距在正負三內，手機卻大幅領先約15個百分點，跌破大家眼鏡，也代表都會區只做市話是低估藍營支持度。

美麗島民調13日公布2026年新北市長大選民調，顯示蘇巧慧支持度34.5%，李四川支持度35.5%，差距僅1個百分點。不過藍白今日公布最新民調，兩家民調公司各1200份樣本，第一家民調公司數據，李四川以34.0%領先蘇巧慧28.5%，差距5.5％；第二家民調公司數據，李四川也領先蘇巧慧11.8％。

熟悉民調的學者說，此次新北藍白合民調，是以總統初選等級的規格進行，李四川與黃國昌的對比式民調，不僅納入3成手機調查，更在年齡、地區、教育程度與性別「配額」調查。

該學者分析，在六都高都市化地區，只有手機或只有市話的族群，有明顯差距，接聽市話族群年齡普遍逾50歲以上、綠營支持者居多，且往往只有市話，但現在「人手一機」普遍，擁有手機族群長輩也不少，且相較綠營長輩，藍營長輩更多人只有手機，主張都會區只做市話，低估藍營的支持度。

該學者說，新北藍白合民調數據結果，李四川在市話僅微幅領先蘇巧慧，差距在正負三誤差範圍內，但是手機調查部分，卻大幅領先15個百分點左右，跌破大家眼鏡。