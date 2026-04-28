快訊

粿粿出軌王子判賠100萬 范姜彥豐吐心聲：家庭破碎非金錢能彌補

遭重判10年 台積電涉案工程師後悔發聲「因家庭醫療、經濟雙重壓力鑄下大錯」

軍購條例仍在協商階段 鄭麗文談立場：不可能通過1.25兆「死了這條心」

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川如何搶攻年輕選票 輔選團隊這麼說

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長藍白合結果今揭曉，國民黨與民眾黨下午共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川（右）勝出。記者余承翰／攝影
新北市長藍白合結果今揭曉，國民黨與民眾黨下午共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川（右）勝出。記者余承翰／攝影

迎戰年底縣市長選舉，藍白啟動整合作業，新北市長民調今出爐，確定由台北市前副市長李四川參選。由於綠營將李貼上年紀大、老四川等標籤，未來積極爭取年輕選票是勝選關鍵，台北市長蔣萬安及民眾黨主席黃國昌將成為重要助攻手。

2026九合一選舉

新北市藍營輔選人士表示，蔣萬安的人氣在新北市相當高，對於年輕族群也具有吸引力，李四川過去在台北市副市長任內，共同推動輝達落腳、大巨蛋完工啟用等重大政績，加上雙北具體政策的連動，如校校有公托、營養午餐免費等，都有望成為共同號召年輕族群支持的方式。

輔選人士說，在黃國昌部分，由於新北藍白合過程融洽，李四川也已表明人才共治、輔選民眾黨小雞等大方向，未來藍白力量可望更緊密結合，在黃國昌協助輔選下，也有望讓許多支持民眾黨的年輕族群，在大選時選擇支持李四川。

針對藍白整合的具體作法，藍營輔選人士表示，李四川今已表明四大方向，包括尊重兩黨協議、採納民眾黨政見、人才共治、輔選藍白議員等，至於未來雙方競選團隊如何結合或分進合擊，將會持續凝聚雙方共識，以凝聚力量爭取勝選為最大目標。

國民黨新北市黨部主委黃志雄認為，除了穩固基本票源，李四川競選辦公室未來也要提出更多的政見與牛肉，爭取年輕族群的支持，且民眾黨支持者相較年輕，黨主席黃國昌也稱會全力輔選，未來支持黃國昌的群族也可能會移轉至李四川，藍白一起努力。

黃志雄 台北 輝達

延伸閱讀

即時短評／川伯當新北隊長 要強化抗綠戰鬥值

藍白合李四川出線 趙少康讚：新北要的是會做事的人

交通藍圖 李四川提雙北30分鐘通勤網

參選一個多月曝心得 李四川：可體會8年前被抹黑的侯友宜

相關新聞

新北藍白合出爐 白議員：李四川穩基本盤勝出、黃國昌空戰突圍

藍白新北市長整合民調結果出爐，由國民黨李四川勝出。民眾黨新北市議員陳世軒指出，結果反映李四川穩定掌握國民黨既有基本盤優勢，同時也顯示黃國昌以空戰為主的競選策略，在資源有限下成功突圍，兩種選戰模式各有強

藍白合李四川出線 趙少康讚：新北要的是會做事的人

新北市長藍白合結果今揭曉，由國民黨新北市長參選人李四川勝出。中廣前董事長趙少康說，新北需要的是一個懂工程、性格務實、真的能把事情做好的首長。李四川就是這樣的人，他不是最會講話的，但他最會解決問題。

新北藍白合民調記者會 綠營：給足黃國昌面子卻沒給裡子

新北藍白合民調結果由國民黨參選人李四川出線，民進黨新北市議員卓冠廷解讀，整場記者會形式上禮遇到位，實質合作卻有限，國民黨從原先不公布民調數字，到現場全公開，就是為強調黃國昌在兩間公司民調都勝過民進黨參

影／蔡英文由陳亭妃陪同登台南梅峰古道 品嘗梅子雞

前總統蔡英文下午在成大演講後，應民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃邀請到台南楠西梅嶺登梅峰古道，歷時半個多小時。蔡英文說，首次到梅嶺，對梅嶺印象深刻，爬山的感覺「很棒！」，還問記者「你沒有爬嗎？」

參選一個多月曝心得 李四川：可體會8年前被抹黑的侯友宜

2026選戰持續加溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在嘉義同鄉會場合，稱讚嘉義人很聰明很會選人，8年前選了侯友宜，不過遭到藍營開酸侯當時的對手是蘇貞昌。國民黨新北市長參選人李四川今天被問到此事表示，這一個月來他深刻體會8年前侯市長第一次參選被抹黑的心情，對蘇巧慧八年前、八年後說法不同「我不予置評」。

藍白整合新北市長選戰 周台竹：嘉義經驗為合作奠基

藍白在新北市長選戰整合拍板，由國民黨參選人李四川出線。民眾黨新北市黨部主委周台竹表示，雙方合作已有先例，未來合作樂觀看待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。