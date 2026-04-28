李四川如何搶攻年輕選票 輔選團隊這麼說

迎戰年底縣市長選舉，藍白啟動整合作業，新北市長民調今出爐，確定由台北市前副市長李四川參選。由於綠營將李貼上年紀大、老四川等標籤，未來積極爭取年輕選票是勝選關鍵，台北市長蔣萬安及民眾黨主席黃國昌將成為重要助攻手。

新北市藍營輔選人士表示，蔣萬安的人氣在新北市相當高，對於年輕族群也具有吸引力，李四川過去在台北市副市長任內，共同推動輝達落腳、大巨蛋完工啟用等重大政績，加上雙北具體政策的連動，如校校有公托、營養午餐免費等，都有望成為共同號召年輕族群支持的方式。

輔選人士說，在黃國昌部分，由於新北藍白合過程融洽，李四川也已表明人才共治、輔選民眾黨小雞等大方向，未來藍白力量可望更緊密結合，在黃國昌協助輔選下，也有望讓許多支持民眾黨的年輕族群，在大選時選擇支持李四川。

針對藍白整合的具體作法，藍營輔選人士表示，李四川今已表明四大方向，包括尊重兩黨協議、採納民眾黨政見、人才共治、輔選藍白議員等，至於未來雙方競選團隊如何結合或分進合擊，將會持續凝聚雙方共識，以凝聚力量爭取勝選為最大目標。

國民黨新北市黨部主委黃志雄認為，除了穩固基本票源，李四川競選辦公室未來也要提出更多的政見與牛肉，爭取年輕族群的支持，且民眾黨支持者相較年輕，黨主席黃國昌也稱會全力輔選，未來支持黃國昌的群族也可能會移轉至李四川，藍白一起努力。