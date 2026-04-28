快訊

粿粿出軌王子判賠100萬 范姜彥豐吐心聲：家庭破碎非金錢能彌補

遭重判10年 台積電涉案工程師後悔發聲「因家庭醫療、經濟雙重壓力鑄下大錯」

軍購條例仍在協商階段 鄭麗文談立場：不可能通過1.25兆「死了這條心」

聽新聞
0:00 / 0:00

兒保議題升溫…彰化藍綠縣長潛在人選齊聚 獨缺這個人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶今響應「428兒保日」，國民黨爭取提名的縣府參議柯呈枋（前排右一）、工策會總幹事洪榮章（前排左二）、立委謝衣鳯（前排左三）等人也出席。記者林敬家／攝影
彰化家扶今響應「428兒保日」，國民黨爭取提名的縣府參議柯呈枋（前排右一）、工策會總幹事洪榮章（前排左二）、立委謝衣鳯（前排左三）等人也出席。記者林敬家／攝影

彰化家扶今響應「428兒保日」，走進幼兒園辦理宣導活動，強化兒少保護觀念，現場也吸引多位藍綠政治人物到場支持，包括民進黨縣長參選人陳素月，以及國民黨爭取提名的縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章、立委謝衣鳯等人出席，唯獨同樣表態參選的魏平政未現身。

2026九合一選舉

在「剴剴事件」一審判決引發社會對責任保證人制度的高度關注之際，兒童保護議題再度成為焦點。彰化家扶主任王震光表示，隨著數位時代來臨，孩子接觸網路的年齡逐漸下降，性影像剝削等風險也隨之升高。他強調，兒少保護不應僅止於事後補救，更應從預防與能力培力著手，呼籲民眾保持警覺，「多一點雞婆心」，適時通報。

不過，他也坦言，社工面臨工作繁重與高風險環境，加上薪資待遇與社會地位未見提升，導致人才流失。近5年具社工專業背景的學生，僅約三分之一願意投入相關工作，尤其第一線與家暴保護性社工流動率更高，王震光呼籲，政府應從提升薪資與強化公權力著手，才能穩定社工體系，確保兒少保護網絡正常運作。

彰化家扶中心兒童少年保護委員會主委陳明宗表示，家扶深耕在地已60年，持續推動各項兒保服務，「428兒保日」宣導活動也邁入第14年，今年特別聚焦兒少在網路上的數位足跡，以及身體界線的認知與尊重，希望從小扎根保護意識。

史丹福幼兒園執行長徐伴麗指出，守護孩子不能仰賴單一力量，而是需要家庭、學校與整體社會共同投入，多一點陪伴、多一點對話，就是替孩子多築一道防護網。

彰化家扶今舉辦「428兒保日」宣導，民進黨彰化縣長參選人陳素月（右四）到場支持。記者林敬家／攝影
彰化家扶今舉辦「428兒保日」宣導，民進黨彰化縣長參選人陳素月（右四）到場支持。記者林敬家／攝影

彰化家扶今響應「428兒保日」，走進幼兒園辦理宣導活動，強化兒少保護觀念。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶今響應「428兒保日」，走進幼兒園辦理宣導活動，強化兒少保護觀念。圖／彰化家扶中心提供

社工 民進黨 國民黨

延伸閱讀

網路性剝削攀升去年全台逾3千件 青少年成高風險族群

兒少權修法草案 教團憂有許多不足

瑞芳區義方國小附幼參訪警分局 交通安全與反毒觀念從小培養

被遺忘？校護偏鄉久任拿不到獎金 全教產憂人力留不住

相關新聞

新北藍白合出爐 白議員：李四川穩基本盤勝出、黃國昌空戰突圍

藍白新北市長整合民調結果出爐，由國民黨李四川勝出。民眾黨新北市議員陳世軒指出，結果反映李四川穩定掌握國民黨既有基本盤優勢，同時也顯示黃國昌以空戰為主的競選策略，在資源有限下成功突圍，兩種選戰模式各有強

藍白合李四川出線 趙少康讚：新北要的是會做事的人

新北市長藍白合結果今揭曉，由國民黨新北市長參選人李四川勝出。中廣前董事長趙少康說，新北需要的是一個懂工程、性格務實、真的能把事情做好的首長。李四川就是這樣的人，他不是最會講話的，但他最會解決問題。

新北藍白合民調記者會 綠營：給足黃國昌面子卻沒給裡子

新北藍白合民調結果由國民黨參選人李四川出線，民進黨新北市議員卓冠廷解讀，整場記者會形式上禮遇到位，實質合作卻有限，國民黨從原先不公布民調數字，到現場全公開，就是為強調黃國昌在兩間公司民調都勝過民進黨參

影／蔡英文由陳亭妃陪同登台南梅峰古道 品嘗梅子雞

前總統蔡英文下午在成大演講後，應民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃邀請到台南楠西梅嶺登梅峰古道，歷時半個多小時。蔡英文說，首次到梅嶺，對梅嶺印象深刻，爬山的感覺「很棒！」，還問記者「你沒有爬嗎？」

參選一個多月曝心得 李四川：可體會8年前被抹黑的侯友宜

2026選戰持續加溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在嘉義同鄉會場合，稱讚嘉義人很聰明很會選人，8年前選了侯友宜，不過遭到藍營開酸侯當時的對手是蘇貞昌。國民黨新北市長參選人李四川今天被問到此事表示，這一個月來他深刻體會8年前侯市長第一次參選被抹黑的心情，對蘇巧慧八年前、八年後說法不同「我不予置評」。

藍白整合新北市長選戰 周台竹：嘉義經驗為合作奠基

藍白在新北市長選戰整合拍板，由國民黨參選人李四川出線。民眾黨新北市黨部主委周台竹表示，雙方合作已有先例，未來合作樂觀看待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。