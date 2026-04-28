兒保議題升溫…彰化藍綠縣長潛在人選齊聚 獨缺這個人

彰化家扶今響應「428兒保日」，走進幼兒園辦理宣導活動，強化兒少保護觀念，現場也吸引多位藍綠政治人物到場支持，包括民進黨縣長參選人陳素月，以及國民黨爭取提名的縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章、立委謝衣鳯等人出席，唯獨同樣表態參選的魏平政未現身。

在「剴剴事件」一審判決引發社會對責任保證人制度的高度關注之際，兒童保護議題再度成為焦點。彰化家扶主任王震光表示，隨著數位時代來臨，孩子接觸網路的年齡逐漸下降，性影像剝削等風險也隨之升高。他強調，兒少保護不應僅止於事後補救，更應從預防與能力培力著手，呼籲民眾保持警覺，「多一點雞婆心」，適時通報。

不過，他也坦言，社工面臨工作繁重與高風險環境，加上薪資待遇與社會地位未見提升，導致人才流失。近5年具社工專業背景的學生，僅約三分之一願意投入相關工作，尤其第一線與家暴保護性社工流動率更高，王震光呼籲，政府應從提升薪資與強化公權力著手，才能穩定社工體系，確保兒少保護網絡正常運作。

彰化家扶中心兒童少年保護委員會主委陳明宗表示，家扶深耕在地已60年，持續推動各項兒保服務，「428兒保日」宣導活動也邁入第14年，今年特別聚焦兒少在網路上的數位足跡，以及身體界線的認知與尊重，希望從小扎根保護意識。

史丹福幼兒園執行長徐伴麗指出，守護孩子不能仰賴單一力量，而是需要家庭、學校與整體社會共同投入，多一點陪伴、多一點對話，就是替孩子多築一道防護網。

彰化家扶今舉辦「428兒保日」宣導，民進黨彰化縣長參選人陳素月（右四）到場支持。記者林敬家／攝影