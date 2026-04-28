藍白合李四川出線 趙少康讚：新北要的是會做事的人

新北市長藍白合結果今揭曉，由國民黨新北市長參選人李四川勝出。中廣前董事長趙少康說，新北需要的是一個懂工程、性格務實、真的能把事情做好的首長。李四川就是這樣的人，他不是最會講話的，但他最會解決問題。

趙少康指出，新北這一戰，藍白經過這陣子的整合協調，結果終於定調。李四川正式成為藍白新北的最佳人選。他很早就講過，新北幅員遼闊、偏鄉多，建設難度本來就高，不是喊幾句口號就能解決。需要的是一個懂工程、性格務實、真的能把事情做好的首長。

趙少康認為，李四川就是這樣的人，他不是最會講話的，但他最會解決問題。過去不論在新北、台北、高雄，從市場改建、交通改善，到都市更新，這些都是最困難、最複雜、最容易卡關的工作，但他都能迎刃而解，這就是能力。

趙少康說，加上新北市長侯友宜這些年為新北打下的基礎，他相信李四川一定能延續下去，讓新北市政持續推進、不中斷。他也要肯定民眾黨參選人黃國昌的氣度，這次參與協調初選，黃雖沒有勝出，但選擇全力支持李四川。

趙少康說，接下來沒有太多時間可以等待，必須儘快進入選戰節奏。畢竟對手很會選舉，這一戰不會輕鬆。新北是全台人口最多的城市，治理難度最高，也最需要一個真正能扛責任、能解決問題的人。

「我相信李四川已經準備好了，」趙少康說，這一戰不只是選人，更是決定新北要不要繼續往前走。選擇會做事的人，選擇讓城市前進的人，李四川就是答案。