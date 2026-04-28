新北藍白合民調記者會 綠營：給足黃國昌面子卻沒給裡子

新北藍白合民調結果由國民黨參選人李四川出線，民進黨新北市議員卓冠廷解讀，整場記者會形式上禮遇到位，實質合作卻有限，國民黨從原先不公布民調數字，到現場全公開，就是為強調黃國昌在兩間公司民調都勝過民進黨參選人蘇巧慧，給足黃面子；但對比嘉義市長藍白合民調，勝出的民眾黨張啟楷立即邀請國民黨參選人翁壽良加入競選團隊，李四川卻未給出任何承諾，沒給黃國昌「裡子」。

新北市議員卓冠廷解讀，藍白合民調結果記者會不是第一場，先前嘉義市就是不公開數據，反觀新北公開數據，就是他們都認為民調數字對黃國昌有利，且落敗的黃國昌願意公開。

卓冠廷從今天記者會中觀察，李四川承諾願意與民眾黨議員參選人合體，卻對未來是否邀請黃國昌加入競選團隊、或擔任任何職務，未給出正面承諾，這樣的訊號顯示，藍營策略上仍將黃國昌視為具爭議性的合作對象與票房毒藥，可以合作，但不會讓他進入核心。

卓冠廷也說，李四川氣勢強，在於藍營小雞們力挺，但若他未來與白營小雞合作，威脅程度最高的，勢必是藍營小雞，藍營小雞是否會再全力支持李四川，基層是否會因此鬆動，對李四川是利多還是利空，都值得繼續觀察，更可能成為關鍵變數。

卓冠廷也認為，民調數據他認為與其他坊間民調和現實有很大差異，但他不會對各家民調數字有所爭執，他直言，每次民調過程，各黨派的支持者本就存在「等待效應」，支持者會在民調期間都會在家裡「等電話」，會有這樣的數據他認為不意外，反之民進黨做民調，支持者同樣也會在電話旁守候，做出來的結果就會有所不同。