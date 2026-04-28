影／蔡英文由陳亭妃陪同登台南梅峰古道 品嘗梅子雞

前總統蔡英文下午在成大演講後，應民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃邀請到台南楠西梅嶺登梅峰古道，歷時半個多小時。蔡英文說，首次到梅嶺，對梅嶺印象深刻，爬山的感覺「很棒！」，還問記者「你沒有爬嗎？」

蔡英文卸任後經常登山，網友稱台灣登山第一網紅。陳亭妃說，蔡前總統到成大演講後告訴她下午有空，問她台南附近還有沒有什麼地方值得去？她說楠西正值螢火蟲季節值得來看；雖然沒辦法待到晚上參觀，但還是帶著螢火蟲的看板跟著登山。

蔡英文由小英之友會成員還有陳碧玉、陳秋萍、蔡秋蘭、王宣貿、郭清華、周麗津、胡通龍、陳怡珍、李偉智等挺妃派市議員陪同，一行上百人，健行途中並到伍龍殿參拜，下午五時到達山腰的太山梅子雞店聚餐，市長黃偉哲參加治安會報後也趕到餐廳。

前總統蔡英文由立委陳亭妃陪同登台南楠西梅嶺梅峰古道、品嘗梅子雞。記者周宗禎／攝影

前總統蔡英文由立委陳亭妃陪同登台南楠西梅嶺梅峰古道、品嘗梅子雞。記者周宗禎／攝影

前總統蔡英文由立委陳亭妃陪同登台南楠西梅嶺梅峰古道、品嘗梅子雞。記者周宗禎／攝影