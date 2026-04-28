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新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

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新北藍白合出爐 白議員：李四川穩基本盤勝出、黃國昌空戰突圍

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳世軒（左二）與國民黨新北市長參選人李四川（右二）握手致意，藍白整合後展現合作態勢。圖／新北市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒（左二）與國民黨新北市長參選人李四川（右二）握手致意，藍白整合後展現合作態勢。圖／新北市議員陳世軒提供

藍白新北市長整合民調結果出爐，由國民黨李四川勝出。民眾黨新北市議員陳世軒指出，結果反映李四川穩定掌握國民黨既有基本盤優勢，同時也顯示黃國昌以空戰為主的競選策略，在資源有限下成功突圍，兩種選戰模式各有強項。

2026九合一選舉

陳世軒表示，國民黨在新北具備長期累積的基層組織與穩定票源，李四川這段期間持續勤跑基層、並透過網路提出市政想法，展現傳統組織動員與地方經營的優勢，讓支持度得以穩定累積。

他也提到，黃國昌此次選戰走出不同路線，以空戰為主軸，透過每周提出市政願景、固定直播與短影音操作，在最後階段結合騎自行車宣傳、催出電話民調支持等方式，精準鎖定族群，「證明在有限資源下，也能讓市民看見」。

陳世軒認為，兩人優劣勢相當明確，黃國昌強在空戰操作與年輕族群動員能力，競選手法較具創意與彈性；李四川則憑藉國民黨基本盤與組織動員，在穩定票源上更具優勢。民調結果也凸顯藍白整合後，如何整合雙方支持者、發揮「1+1大於2」效果，將是後續關鍵。

他補充，整合過程未見互相攻擊，各自提出市政願景，「是不負面選戰的君子之爭」，民眾黨也將依機制支持李四川，並在基層協助整合；但議員選戰仍須回歸個人努力，「選民最終看的還是參選人本身」。

陳世軒也呼籲，如何整合黃國昌累積的能量，說服支持者轉向支持李四川，是後續關鍵，唯有發揮「1+1大於2」的效果，才能回應支持者期待。他表示，年底新北市長選舉將決定城市未來走向，藍白在各自崗位努力之餘，也會團結迎

民調 國民黨 新北

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