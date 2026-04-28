《側記》新北記者會倉促結束 是川伯怕被問？

藍白於28日順利提名前台北市副市長李四川出線參選新北市長，但整場記者會安排顯得特別混亂，除了場地狹小外，原定15分開始的記者會37分才開始，且宣布完民調、雙方致詞完後僅開放2題提問，隨即突然宣布記者會結束，不只徒留現場記者不知所措，更容易產生李四川「怕被問」的印象。

場地安排問題大

藍白28日舉行新北市長民調結果發布記者會，現場流程主要是由國民黨主導。記者會表定在2點15分開始，雙方候選人也在2點左右就已經到場，但記者會卻一路拖延到37分才正式展開。

在雙方宣布民調結果，民眾黨主席黃國昌與李四川接續致詞後，主持人便開放提問，但提問僅二題，在另一位記者還在念問題的時候就突然宣布記者會結束，並強行安排李四川、黃國昌與雙方黨務主管合影，匆促行事，讓記者很傻眼。







記者會延後22分鐘才開始，進場的李四川與黃國昌。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

打斷提問強行結束

隨後在多家媒體不斷反映、舉手下，主持人才再開放1題，但等到黃國昌回答完，又有記者要提問時，就再次打斷記者提問、宣布記者會結束，讓在場的媒體目瞪口呆。

其實，主辦方只要以「候選人另有要務或行程」等理由，就可以合情合理的讓記者會趕快結束。此次記者會顯得如此混亂無章，不只讓各界看笑話，更容易產生「因為川伯怕被問，所以記者會要趕快中斷」的形象，勢必影響後續選戰與跟媒體互動。







場地狹小，電視台記者或平面媒體只能擠在後面。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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