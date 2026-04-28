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童子瑋城市治理計畫 結合里鄰長讓基隆更安全、溫暖、宜居、人本

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋競選辦公室政策部主任吳挺鋒（左三），今天提出「強化里、鄰長城市治理計畫」，未來將與協同第一線里鄰長服務市民，讓基隆更安全、更溫暖、更宜居、更人本。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋競選辦公室政策部主任吳挺鋒（左三），今天提出「強化里、鄰長城市治理計畫」，未來將與協同第一線里鄰長服務市民，讓基隆更安全、更溫暖、更宜居、更人本。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議長童子瑋參選基隆市長，競選辦公室政策部主任吳挺鋒今天提出「強化里、鄰長城市治理計畫」，未來將與協同第一線里鄰長，共同服務基隆市民，讓基隆更安全、更溫暖、更宜居、更人本。

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吳挺鋒今天說明童子瑋陣營的強化里、鄰長城市治理計畫，中正區新豐里長丁麗娜、仁愛區育仁里長藍正信和水錦里的鄰長許淑金、育仁里的鄰長翁秀華出席，說出里鄰居工作現況和訴求。

吳挺鋒表示，強化里、鄰長城市治理計畫，會從韌性防災、獨老關懷、環境管家到鄰里生活調查員，建立一套從市長到里鄰長的協同機制，讓市民的問題可以從第一線順暢反映給市政府，也讓市長的施政可通達最前線。

吳挺鋒說，韌性防災的「安全」面向，是配合防災士定位，讓里、鄰長未來不再僅被動回報災情，轉為主動執行減災、防災工作，築起基隆防線，具體任務包含巡視轄內災害潛勢熱點，引導保全戶進行預防性疏散撤離，協助收容所開設及物資發放、災情回報。

基隆獨老比例名列全國前茅，一人家戶高達四成，全國最高。吳挺鋒指出，因為里、鄰長最懂在地脈絡，期望他們發揮「里（鄰）長伯（嬸）」看顧精神，協助民政、社政系統統計盤點轄內獨居長輩，完善全市普查、落實精準照顧，確保長輩的生活安全與健康，落實獨老關懷的「溫暖」面向。

吳挺鋒表示，環境管家的「宜居」任務，主要是基隆社區環境的細微變化，常隱藏公共安全隱憂，未來將會賦予里、鄰長環境維護與通報責任，轉為主動巡視柏油路面破損、路燈故障、水溝淤積、危險邊坡、長期占用或廢棄車輛等熱點，協助掌握地方死角，縮短環保單位環境維護與修復反應時間。

吳挺鋒說，童子瑋致力擔任基隆的「生活市長」，上任後4年施政藍圖將會由里、鄰長擔任調查員，協力啟動「里鄰生活需求大調查」，針對市民痛點追蹤列管。配合相關工作任務調整，鄰長工作津貼須從目前的每月1500元調升到2000元，里長執行業務的費用，也將視人口數、福利人口數等指標，依比例分級調整，才符合「人本」精神。

丁麗娜表示，新豐里民有8千人，全年福利業務費用只比千人以下的里多出3萬多元，並不公平。山陀兒颱風引發新豐街邊坡崩塌事件，里長接受防災士訓練是與時俱進的作法，肯定童子瑋能看到里鄰長的重要性，並提出重新定位里、鄰長角色的構想。

藍正信說，仁愛區是基隆高齡化比例最高的行政區，基隆的獨居長輩比例也是全國最高，如果能夠進行獨老普查，對於里民是一大福音，身為里長他責無旁貸，也會跟鄰長全力以赴，把里內的老人照顧好。

對於童陣營拋出里鄰長議題，基市府市府副發言人鍾明表示，市長謝國樑長期關心鄰長權益，今年追加預算已納入鄰長每月事務費提升到2000元，將送議會審議，協助鄰長辦理環境維護及門牌等基層事務，感謝議會的附和及支持，市府會持續強化基層服務量能。

基隆市議長童子瑋競選辦公室政策部主任吳挺鋒（左三），今天提出「強化里、鄰長城市治理計畫」，未來將與協同第一線里鄰長服務市民，讓基隆更安全、更溫暖、更宜居、更人本。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋競選辦公室政策部主任吳挺鋒（左三），今天提出「強化里、鄰長城市治理計畫」，未來將與協同第一線里鄰長服務市民，讓基隆更安全、更溫暖、更宜居、更人本。記者邱瑞杰／攝影

基隆 童子瑋

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