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新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

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新北藍白市長整合但議員層級仍各自拚戰 地方盼合作不互攻

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長選戰藍白整合成功，藍白今天共同宣布民調結果由國民黨參選人李四川（右二）勝出，藍白議員層級的動向也引發關注。記者余承翰／攝影
新北市長選戰藍白整合成功，藍白今天共同宣布民調結果由國民黨參選人李四川（右二）勝出，藍白議員層級的動向也引發關注。記者余承翰／攝影

藍白新北市長民調結果出爐，由國民黨參選人李四川出線，地方議員層級動向也引發關注。多名藍白議員及參選人表示，市長選戰整合是大方向，但議員選舉仍有各自壓力，現階段以各自努力為主，同時不排除未來合作空間。

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民眾黨新北市議員陳世軒表示，將支持藍白整合結果，並在基層協助整合，但議員選戰仍須回歸個人努力，「無論有沒有母雞，還是要靠自己」，強調會持續深耕地方、穩健推進選戰節奏。

民眾黨三重區議員參選人陳彥廷則指出，期待未來地方層級仍有整合與合作的機會，但現階段仍會以各自努力為優先，持續紮根基層。他也表示，接下來將以民眾黨新北戰隊「小雞聯合競選」為主軸，爭取整體席次最大化。

國民黨新莊區議員蔡健棠表示，市長選戰完成整合後，議員選舉仍有地方壓力，但整體氛圍會以正向為主，「大家不會互相攻擊，會互相鼓勵」。

國民黨三重區議員王威元則認為，藍白整合成功才是此次選戰主軸，「議員贏再多，如果市長選輸，也不見得是好事」，強調議員仍須各自努力，若順利當選未來就是議會同事，即使未當選，只要具備專長，仍可在市府體系發揮公共事務影響力。

整體而言，藍白在市長層級已完成整合，但議員層級尚未出現實質整合跡象，多數仍以各自參選、各自拚戰為主，地方基層則普遍期待在不互相攻擊的前提下，保留未來合作空間。

國民黨 新北 民眾黨

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