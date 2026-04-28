新北藍白合李四川出線 綠營：民眾黨支持者不一定會流向國民黨

新北市長藍白合作民調結果出爐，由國民黨新北市長參選人李四川出線。綠營直言「不意外，從不認為黃國昌會參選到底」，但他們點出，民眾黨支持者就是厭倦藍綠對立的一群人，李四川事實上走的還是老藍男路線，如何吸引這群對藍綠皆保持距離、以年輕族群為主的選民，會是蘇巧慧接下來選戰重點任務。

民進黨蘇系新北市議員翁震州指出，從歷次民調來看，蘇巧慧的支持結構中，包含一定比例的民眾黨支持者，民眾黨的崛起正是建立在對傳統藍綠對立的不滿，其支持者多為年輕世代，對國民黨較為保守、傳統的形象接受度有限，藍白合，這些人不一定會自動轉向李四川。

翁震州說，若國民黨推出具備年輕形象、價值觀貼近民眾黨的候選人，或許還有機會爭取，但以李四川目前的定位與路線來看，與該族群期盼有明顯落差，這群選民未來可能有兩種走向，一是持續流向蘇巧慧，二是選擇不投票。

翁震州也說，蘇巧慧定位本來就比較創新也有彈性，除已針對老中青提出具體政策，近日更透過舉辦如「皮克敏」主題活動，鎖定二、三十歲年輕族群，以及育有幼兒的家長族群，未來也可能結合更多流行文化元素，如親子活動或IP合作，強化與年輕選民的連結。

翁震州強調，地方選舉與中央選舉不同，選民未必單純以政黨對立為依歸，更看重候選人特質與城市治理想像，尤其新北目前由國民黨執政，「希望改變」的氛圍正在地方逐步醞釀，對於不同風格領導人的期待也持續升高。

新北市議會民進黨團總召陳永福則表示，藍白合的政治角力已延續多時，李四川在民調中出線並不令人意外，但未來藍營內部整合程度，仍將影響整體選戰布局，他也呼籲，選戰應回歸政策與理念的競爭，市府團隊須嚴守行政中立，避免任何不當介入選舉的情形。

地方黨務人士分析，蘇巧慧向來都是以「一對一」的方式準備選戰，近期整體選情評估偏正面，團隊目前定調以穩健保守的應戰策略，避免在尚未完全掌握情勢前過度表態，降低被對手放大檢視的風險。

另在攻防上蘇巧慧也刻意壓低火力，尤其目前選戰尚未進入白熱化階段，過早強力回應或攻擊，反而容易因失言「被修理放大」，影響整體節奏，或透過議員回應，不讓主將輕易出征，待情勢逐步升溫後再調整步調，先守後攻也能避免過早承擔中央執政包袱，並刻意與過去執政爭議保持距離。