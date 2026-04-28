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綠擬派沈伯洋戰北市 醫嗆把首都選舉當「垃圾時間」年底恐遭羞辱

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為立委沈伯洋（左3）日前參加松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動。本報資料照
圖為立委沈伯洋（左3）日前參加松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動。本報資料照

年底台北市長之戰，民進黨人選遲遲未定，但立委沈伯洋呼聲高。時事評論者、醫師沈政男開嗆怒批，綠營派沈就像「外野手派上了投手丘」，是把台北市長這局當成垃圾時間？看不起台北市民。而「輕蔑市民的政黨，年底等著被市民羞辱」。

2026九合一選舉

沈政男指出，民進黨布局北市選舉，如今推到了沈伯洋，看來已是第四軍、第五軍。可其實不然，在他看來，根本是把「外野手派上了投手丘」，這種安排，根本是看不起球迷，也就是台北市民。這樣的政黨，就等著年底被台北市民羞辱。

他進一步表示，沈伯洋之所以是四軍、五軍，是因為TVBS幾個月前曾做民調，將民進黨可能的市長人選，拿來跟現任市長蔣萬安對比，王世堅雖最有贏面，但與蔣差距仍大，差到24%；再來是吳怡農、鄭麗君；再來才是沈伯洋。

更重要的是，沈伯洋有沒想過要選台北市長嗎？他參與公共事務以來，完全就沒想過台北市政或要當台北市長，才會說出國民黨在台北市當市長已70年，還馬上被記者吐槽，因此說「沈伯洋是台北市長這一局的外野手來投球，絕對沒冤枉。」

沈政男怒批，台北市是首都，民進黨派人選應該找一個很認真、有長期經營投入的人，鼓勵他來選，怎會是隨便派個專門在接高飛球、而且很容易漏接的外野手來主投？是把這一場比賽當成垃圾時間嗎？這是看不起球迷，看不起台北市民。

雖說蔣很強，仍不比選連任的馬英九，但當年綠營還是有人願意出來，如今卻是最有勝算的不敢選，最應該選的不想選，最想選的不讓他選，最後隨便派個小丑，足見民進黨完全沒長期經營台北的準備，而「輕蔑市民的政黨，必定遭到羞辱。」

國民黨 吳怡農 台北

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