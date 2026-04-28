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藍白公布新北市長民調數字 黃國昌欣然接受：做出來怎麼樣就是怎麼樣

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁／台北即時報導
新北市長藍白合結果今揭曉，國民黨與民眾黨下午共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川（右）勝出，落敗的民眾黨主席黃國昌（左）則表示會全力輔選。記者余承翰／攝影
新北市長藍白合結果今揭曉，國民黨與民眾黨下午共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川（右）勝出，落敗的民眾黨主席黃國昌（左）則表示會全力輔選。記者余承翰／攝影

迎戰年底縣市首長選舉，藍白兩黨啟動整合作業，新北市長民調今天出爐，確定由台北市前副市長李四川參選。民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌表示，兩個政黨談好的事情，民眾黨就是說到做到，由於新北市長選舉受到全國關注，因此今天自己主動要求公布民調。

2026九合一選舉

國民黨與民眾黨上月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推地方首長人選，國民黨與民眾黨今天共同舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發布記者會」，國民黨發言人江怡臻在會中宣布，台北市前副市長李四川在新北市長民調勝出。

不過，藍白工作小組先前達成共識，新北市長民調不會對外公布。黃國昌受訪時表示，「對我個人而言，能夠跟行政經歷這麼豐富的川伯同場競技，我已經把它看成非常光榮的事情」，在面對民進黨的抹黑攻擊時，李四川展現出來的雍容大度，其實也是自己學習的對象。

黃國昌重申，兩個政黨談好的事情，民眾黨就是說到做到，並且按部就班依照遊戲規則完成，「對於這樣的結果，我是欣然接受」，儘管最後無法在民調勝出，這些全部都是個人努力不夠，跟其他因素一點關係都沒有。

黃國昌說明，藍白工作小組先前開會，雙方在會談氣氛很融洽，因為在過去磨合的過程當中，兩黨其實已經有高度共識，因此才會想說延續嘉義市長模式，然而新北市長選舉受到全國關注，必須讓支持者清楚知道競爭過程，對於民眾黨而言就是公開透明，「數字做出來怎麼樣就是怎麼樣」，自己才會主動提出要公布民調結果。

黃國昌說明，依照雙方決定好的時間，民調時間為4月23至27日，直到昨天晚間才補足所需樣本數，國民黨與民眾黨都展現坦率的態度，還有真心誠意要讓新北市更好、未來共同攜手努力的承諾。

面對媒體詢問，未來是否有機會轉戰彰化縣長，黃國昌僅回應，完全就是空穴來風，「有時候東傳西傳，這種問題很難回答，只能說空穴來風。」

根據兩份民調結果，如果藍白兩黨共同推派李四川參選，對決民進黨新北市長參選人蘇巧慧，李四川分別為34%、36.3%，蘇巧慧則分別為28.5%、24.5%；至於如果藍白共同推派黃國昌對決蘇巧慧，黃國昌分別為28.1%、28.3%，蘇巧慧則分別為31.3%、26.7%。

民進黨 國民黨 新北

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