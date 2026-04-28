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宜蘭補助皮蛇疫苗政策…林國漳挨批割稻尾 綠嗆藍營冷飯熱炒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨議會黨團說「誰在為縣民謀福利？誰在刷存在感？」呼籲國民黨回歸理性政策討論，莫因選情焦慮而大噴政治口水。記者戴永華／攝影
民進黨議會黨團說「誰在為縣民謀福利？誰在刷存在感？」呼籲國民黨回歸理性政策討論，莫因選情焦慮而大噴政治口水。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府日前宣布補助施打皮蛇疫苗政策，民進黨縣長參選人林國漳事後說，感謝縣府跟進他提的政策，今天遭到國民黨縣議會黨團打臉「割稻尾」；民進黨縣議員隨後也替參選人說明，林國漳思考的是如何讓宜蘭更好，回嗆國民黨「冷飯熱炒」為救民調。

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罹患帶狀疱疹不但疼痛，嚴重可能致命，但施打兩劑疫苗的費用高。近年來，不同黨派縣議員都在議會質詢建議縣府補助施打，去年縣議員連署提案，也跟縣衛生局討論如何籌編預算及施打對象，縣府回應議會提案，本月22日宣布針對弱勢族群補助施打，民進黨縣長參選人林國漳隨後發布新聞稿感謝縣政府跟進。

國民黨縣議會黨團今天批評林國漳「割稻尾」，議員說，縣政府是回應議員們多年的爭取，林國漳好意思把功勞全攬在一個人身上，吃縣府豆腐，而且也沒有感謝議員的努力爭取，這樣割稻尾割得太超過了。

對此，民進黨議會黨團則說「誰在為縣民謀福利？誰在刷存在感？」呼籲國民黨回歸理性政策討論，莫因選情焦慮而大噴政治口水。呂惠卿議員說，她在2023年質詢時就提出建議；黨團總召陳文昌更嗆「無聊」，早在日據時代就有人建議了啦。

黨團指出，縣府宣布補助政策已過數日，國民黨今日才「突然想起來」要開記者會爭功諉過，「冷飯熱炒」，這不僅反映國民黨對縣民需求的後知後覺，更暴露出其在藍白民調之際，急於透過抹黑對手來「刷存在感」的焦慮心態。

黨團說，與其忙著爭功，不如想著怎麼讓宜蘭更好，林國漳1月30日提出帶狀疱疹疫苗補助計畫以來，核心初衷始終是「減輕縣民負擔」。與其忙著要別人感謝你，不如想想如何提出更完整的政策。

民進黨團強調，「好政見一起做」是林國漳一貫的大器格局，欣見縣府採用林國漳1月就提出的方向，證明林國漳的政見精準且具可行性，呼籲國民黨，議會提案是監督縣政的本分，不是拿來作為政治鬥爭的武器。

民進黨議會黨團總召陳文昌說，為了縣民福利，林國漳元月提出的補助皮蛇疫苗政策。記者戴永華／攝影
民進黨議會黨團總召陳文昌說，為了縣民福利，林國漳元月提出的補助皮蛇疫苗政策。記者戴永華／攝影

民進黨 國民黨 宜蘭縣

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