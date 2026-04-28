影／新北藍白民調出爐李四川勝出 黃國昌喊全力輔選

新北市長藍白合結果今揭曉，國民黨與民眾黨下午共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川勝出，將代表藍白出戰民進黨新北市長參選人蘇巧慧，落敗的民眾黨主席黃國昌則表示會全力輔選。

藍白兩黨經5天電話民調，於今下午公布結果。Ａ民調公司，若李四川代表參選，將以34%勝過蘇巧慧28.5%；黃國昌則以28.1% 略輸31.3%蘇巧慧。Ｂ民調公司，李四川以36.3%勝過蘇巧慧24.5%，黃國昌以28.3％勝過蘇巧慧26.7%。

黃國昌表示，恭喜李四川在初選勝出，並肯定他未來一定可以讓新北市更好，他個人與整個民眾黨都會全力輔選。李四川則表示，民調勝出就是責任的開始，感謝兩黨協調工作小組的辛苦，將民調做這麼好的協調，也感謝黃國昌為了大局為重，展現出政黨領袖的氣質。

新北市長藍白合結果今揭曉，國民黨與民眾黨下午共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川（右二）勝出，落敗的民眾黨主席黃國昌（左二）則表示會全力輔選，兩人在記者會上與國民黨副主席兼秘書長李乾龍（右一）、民眾黨秘書長周榆修（左一）牽起手高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影