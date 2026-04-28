幕後／黃國昌提公布新北藍白合民調數字 在場藍高層還問「確定嗎？」

新北市藍白合民調結果出爐，宣布由國民黨新北市長參選人李四川勝出。與會人士轉述，黃國昌在民調結果出來後，便在兩黨內部會議提出公布民調數據，因為這份「是地方選舉有史以來最嚴謹的民調」，記者會才會延後。對此，在場藍營高層也訝異黃國昌的決定，還重複問「確定要公布嗎？」

藍白兩黨下午公布民調記者會，原訂下午2點15分召開記者會，延後至2點35分，李四川才與民眾黨主席黃國昌一同走出辦公室。國民黨、民眾黨公布的民調，第一家民調數字為李四川34%對蘇巧慧28.5%，黃國昌28.1%對上蘇巧慧31.3%；第二家民調為李四川36.3%對上蘇巧慧24.5%，黃國昌28.3%對上蘇巧慧26.7%。

與會人士透露，這次兩家各做1200份，採手機3成、市話7成且年齡配額制，認為數據更貼近現實。而原訂下午2點15分的記者會延後，就因為黃國昌在記者會前提議公布民調數據。雖然一開始政黨協議不公布民調數據，但該人士轉述，黃國昌說，「這是有史以來地方選舉最嚴謹的民調」，因為有年齡配額且納入手機 ，這份民調可信度很高，且民調顯示就是李四川是領先蘇巧慧，應該要對外公布。

對此，在場藍營高層聽到黃國昌的決定，還驚訝地重複「確定要公布嗎？」並很高興黃國昌願意公布民調，因此內部會議笑聲不斷，氣氛熱絡。