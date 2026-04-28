新北藍合李四川民調勝出 蘇巧慧：恭喜初選圓滿順利

新北市長藍白合結果今揭曉，國民黨與民眾黨下午共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川勝出，2026大選將正式對決民進黨新北市長參選人蘇巧慧。蘇巧慧今天回應，非常恭喜對方初選圓滿順利。我會繼續與我們這個有活力、有創意又有執行力的團隊，來爭取為新北市民做更多事的機會。

藍白兩黨日前協調透過民調方式整合新北最強者參選，以對比式、採手機與市話「7：3」進行，經5天電話民調，於今下午公布。經兩黨同意公布民調結果，Ａ民調公司，若李四川代表參選，將以34%勝過蘇巧慧28.5%；黃國昌則以28.1% 略輸31.3%蘇巧慧。Ｂ民調公司，李四川以36.3%勝過蘇巧慧24.5%，黃國昌以28.3％勝過蘇巧慧26.7%。