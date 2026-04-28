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新北民調李四川出線 黃國昌：全力輔選川伯

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藍白28日新北市長民調出爐，由李四川代表藍白對上綠委蘇巧慧。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
藍白28日新北市長民調出爐，由李四川代表藍白對上綠委蘇巧慧。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

李四川驚險打敗黃國昌，將代表藍白出馬競選新北市長！藍白新北市長競選結果28日出爐，最終由國民黨的李四川在兩家民調公司都勝出些微差距下出線，將對上綠委蘇巧慧。落敗的黃國昌表示，他會全力協助川伯輔選。李四川則說，未來會延攬民眾黨人才，協助藍白議員輔選。

2026九合一選舉

國民黨、民眾黨28日舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，現場擠滿了媒體與雙方黨公職。不過原定2點15分的記者會，直到37分雙方才入場。

兩家對比民調李都勝出

最終結果是前台北市副市長李四川34%、蘇巧慧28.5%，黃國昌28.1%、蘇巧慧31.3%，還有另一家民調公司李四川36.3%、蘇巧慧24.5%，黃國昌28.3%、蘇巧慧26.7%，由李四川代表藍白競選新北市長，對上民進黨立委蘇巧慧。

黃國昌恭喜李四川說，川伯將成為最強的候選人，延續現任市長侯友宜優良市政，新北會更好。他說，初選期間，深深感受到台灣的民主透過理性對話、政見闡述與互相學習而更成熟，台灣民主不需要只有抹黑、仇恨式動員，雙方都可以展現風度。

「如果最佳男主角不是我，都會全力輔選，不是為了個人權位。」黃國昌表示，接下來民眾黨繼續努力將6位議員參選人送到新北市議會。黃國昌也說，對於結果欣然接受，民調無法勝出是自己努力不夠，與其它因素沒有關係。

也會輔選白議員

李四川則感謝黃國昌，以大局為重，展現政黨領袖氣度，雖然民調勝出，但也是責任的開始，必須全力以赴。他也強調，兩黨的協議合作會全力落實，這段期間黃國昌提出有利新北的政策都會納入政見，且對於民眾黨人才，會努力延攬，除了市長以外，議會也要合作，議員參選人也會比照國民黨一同支持。

藍白合的縣市長結果相繼出爐，嘉義市由前民眾黨立委張啓楷出線，對上民進黨立委王美惠。

目前雙方有政黨合作協議的縣市只剩下宜蘭，由國民黨立委吳宗憲與前民眾黨立委陳琬惠競爭，預計會在5月公布結果。

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