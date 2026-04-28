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即時短評／川伯當新北隊長 要強化抗綠戰鬥值

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導
綠營將李四川貼上年紀大、老四川等標籤，除了穩固藍營基本盤，李四川團隊如何爭取年輕選票、中間選民的認同，是重中之重。本報資料照片
綠營將李四川貼上年紀大、老四川等標籤，除了穩固藍營基本盤，李四川團隊如何爭取年輕選票、中間選民的認同，是重中之重。本報資料照片

國民黨新北市長參選人李四川歷練過新北、高雄、台北三個直轄市副市長，堪稱副市長專業戶，工程人務實性格、執行力深植人心，「實幹型」人設如何轉化為跨黨派號召力，是拓票一大關鍵。國民黨已在新北執政21年，有優勢、也有危機，李具備足夠的行政硬實力，但敵營早已磨刀霍霍，「抗綠能量」是否足夠，取決於團隊在選戰中能否有效處理突發負面事件，並在議題上精準地建立話語權。

2026九合一選舉

2020年李四川曾被勸進投入高雄市長補選，他當時以健康因素、家人反對等理由婉拒參選，李四川離開高雄，被蔣萬安延攬進台北市府服務，最強副手角色做得有聲有色，進軍新北更有底氣。

決戰新北是2026選舉主旋律，藍綠白都想插旗400萬人大城，民進黨蘇巧慧早在去年11月就站上戰鬥位置，如今藍白透過民調一較高下，民意顯示李四川是藍白最大公約數。

藍白陣營互助走過大罷免烽火，雙邊意見領袖、支持者漸有互信及默契，面對選舉與人性考驗時，仍是各自政黨利益優先。

藍白合作的核心仍在「創造雙贏、穩住新北」，國民黨在建設與基層服務上的穩定度，是長期累積的優勢，民眾黨作為年輕政黨，近年在新北各類選舉得票結構有成長，逐步形成自身支持基礎。藍白合作能否發揮「一加一大於二」效果，前提在於雙方必須先把各自的盤做大。

綠營將李四川貼上年紀大、老四川等標籤，除了穩固藍營基本盤，李四川團隊如何爭取年輕選票、中間選民的認同，是重中之重。

要競逐治理400萬人口的大諸侯，李四川擔子不輕，必須展現有統合的實力及能量。在選戰策略上，李四川必須與蔣萬安、侯友宜強強聯手，藉助蔣的高聲量補強年輕世代的好感度，與侯友宜的行政優勢相互加乘，是藍軍能否漂亮取勝的關鍵。

黃國昌先前拋出好幾波政見，堆疊政治能量，民眾黨在新北多個議員選區有提名人選，藍白小雞勢必搶票爭出線，新北藍白之間進入競合並行的階段，真正考驗才正要開始。

民眾黨 民進黨 李四川 新北市選舉 蔣萬安 侯友宜

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