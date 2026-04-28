新北藍白整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到全力輔選

新北市長藍白合結果今揭曉，國民黨與民眾黨下午共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川勝出，2026大選將正式對決民進黨新北市長參選人蘇巧慧。

今日記者會除李四川與民眾黨參選人兼黨主席黃國昌共同出席，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修等人也與會。

藍白兩黨日前協調透過民調方式整合新北最強者參選，以對比式、採手機與市話「7：3」進行，經5天電話民調，於今下午公布。經兩黨同意公布民調結果，Ａ民調公司，若李四川代表參選，將以34%勝過蘇巧慧28.5%；黃國昌則以28.1% 略輸31.3%蘇巧慧。Ｂ民調公司，李四川以36.3%勝過蘇巧慧24.5%，黃國昌以28.3％勝過蘇巧慧26.7%。

至於藍白整合的最後一縣市宜蘭縣，預計5月初將公布民調結果，決定最後人選。

黃國昌表示，恭喜李四川在初選勝出，接下來將成為新北市長最強候選人，不僅延續現任市長侯友宜的優良市政，未來一定可以讓新北市更好，包括他個人跟整個民眾黨都會全力輔選，希望未來能夠共同讓新北市更好。

李四川表示，民調勝出就是責任的開始，感謝兩黨協調工作小組的辛苦，將民調做這麼好的協調，也感謝黃國昌為了大局為重，展現出政黨領袖的氣質。他由衷敬佩。

李四川表示，民調勝出後，他誠惶誠恐，必須全力以赴，對於兩黨鎖定的協議合作一定全力尊重落實；就這段期間黃國昌所提對新北市民有利且讓新北幸福安居樂業的政策，都會納入政見。

此外，李四川說，人才一定共治，對於民眾黨的人才只要願意為新北打拚，一定努力爭取延攬。他也說，這次合作不只有市長部分，在議會上也絕對是要合作，對於民眾黨所提議員候選人，他一定比照跟國民黨候選人一樣，讓議會席次極大化，從今天起兩黨一定會為新北全力以赴打贏選戰。

黃國昌指出，自己在過去這段期間有了深深感受，台灣民主可以透過理性對話、政見闡述及相互砥礪學習變得更成熟，「不需要只有抹黑、謾罵跟仇恨式的動員」，雙方競選團隊也都展現相同的格局跟風度，對於台灣民主會是非常重要的一步。

黃國昌說，未來除了把6名新北市議員參選人送進議會，包括他個人、全體民眾黨一定都會全力輔選，「這不是為了任何個人權位，而是為了讓新北市有更好未來、讓台灣民主有更好的未來」，再次恭喜李四川在新北市長民調勝出，希望未來彼此能夠攜手合作讓新北市更好。

黃國昌說，未來除了把6名新北市議員參選人送進議會，包括他個人、全體民眾黨一定都會全力輔選，「這不是為了任何個人權位，而是為了讓新北市有更好未來、讓台灣民主有更好的未來」，再次恭喜李四川在新北市長民調勝出，希望未來彼此能夠攜手合作讓新北更好。

新北市長選戰藍白整合成功，藍白今天共同宣布民調結果由新北市前市長李四川勝出，民眾黨參選人、主席黃國昌說到做到表示祝福，藍白誓師出發將在年底選戰得勝。記者余承翰／攝影