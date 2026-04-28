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側翼PO李四川「全甲刺青照」 李四川競辦：蘇巧慧授意還是默許？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
臉書粉專「蕭瑩燈」以AI換臉影射國民黨新北市長參選人李四川是小琉球上的環保老流氓。圖／翻攝蕭瑩燈臉書
臉書粉專「蕭瑩燈」以AI換臉影射國民黨新北市長參選人李四川是小琉球上的環保老流氓。圖／翻攝蕭瑩燈臉書

臉書粉專「蕭瑩燈」提及，他沒去過小琉球，他問AI小琉球上的環保老流氓長什麼樣子？要求它給張圖讓他看，影射國民黨新北市長參選人李四川。今李四川競辦表示，綠營側翼「蕭瑩燈」以AI換臉製作不實圖片，該粉專長期力挺蘇貞昌及其女蘇巧慧，且多次轉發蘇貞昌及蘇巧慧相關訊息，該篇抹黑文章還被蘇陣營議員按讚力挺，請問蘇巧慧對此惡劣選舉行為「究竟是授意還是默許？」

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李四川競選辦公室表示，該側翼粉專以明顯可辨認為李四川的照片，透過數位技術變造製圖（深偽技術），並以不實字眼影射該人為李四川；貼文下方並有大批留言直指此人便是李四川，且該篇貼文被持續轉發，「已明顯公開散布於眾、足以嚴重毀損李四川名譽」。競辦已持續蒐證並與律師討論相關法律責任，不排除進一步採取法律行動。

李四川競辦說，該篇影射抹黑文章，出自長期力挺蘇貞昌及其女蘇巧慧的側翼粉專，該粉專多次轉發蘇貞昌及蘇巧慧相關訊息，而該篇文章還被蘇陣營議員張錦豪按讚力挺。先前深偽技術造成眾多女性受害、被散播不雅影片時，蘇巧慧還曾稱「在政治領域中，用深偽技術製造內容來打擊政敵、影響選舉，已有多例，而且顯然發生作用。」

李四川競選辦公室表示，看到蘇巧慧當年對於深偽技術的說法，加上挺蘇側翼如今以深偽技術攻擊李四川，不禁令人懷疑，蘇巧慧在大玩兩面手法？「神也是你，鬼也是你？」請蘇巧慧不要閃躲、正面回應，「是否認同此深偽技術攻擊政敵的行為？對於此種惡劣行為，你究竟是授意還是默許？」

國民黨 新北 小琉球 蘇巧慧 李四川

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