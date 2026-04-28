竹市東區議員大洗牌 5連霸段孝芳不連任...副議長也傳不選了

新竹市議會第11屆共34席，其中被視為兵家必爭的東區議員應選出12席，隨著多位資深議員表態不再連任，選情出現明顯變化。其中，連任5屆的國民黨籍議員段孝芳近日透過臉書宣布，將退出選舉。同時，外界也盛傳國民黨籍現任副議長余邦彥將不再連任，東區版圖面臨重新洗牌。

段孝芳在貼文中回顧從政歷程指出，自己20年前懷抱單純服務的心踏入政壇，長年走訪基層、關懷弱勢，從長輩照護到兒少需求，都投入大量心力。她表示，每一次與民眾互動、每一句感謝，都是支持她持續前行的重要力量，也讓她始終不敢懈怠，「不是在做一份工作，而是在承擔一份責任」。

對於不再參選的決定，段孝芳坦言經過反覆思考，認為人生階段已到轉換時刻，決定把機會留給下一位願意服務的人。她強調，未來即使不再具備議員身分，仍會持續關心地方與弱勢族群，改以不同方式投入公共事務，延續服務初衷。

地方政壇分析，段孝芳深耕東區多年，基層實力穩固，本屆選舉仍有約4300票實力，如今宣布退出，勢必牽動藍營票源重新分配。 同樣被點名不連任的副議長余邦彥，過去也累積一定支持基礎，兩人若同時退場，將釋出可觀選票，成為各方人馬積極爭取的關鍵。

新竹市東區為全市人口最多、議員席次最多的選區，本就競爭激烈，如今資深議員接連退場，讓選戰變數大增。隨著藍綠白及第三勢力積極布局，加上新人陸續投入，東區議員選情可望呈現新舊交替、競爭白熱化的局面。