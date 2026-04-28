影／角逐高雄市長 賴瑞隆提勞工七星政策

今天是「世界職業安全衛生日」，民進黨提名高雄市長參選人賴瑞隆趁五一勞動節來臨，今天邀集高雄勞工團體，端出「顧勞工、拚產業」的勞工政策。

賴瑞隆說他父親作裝潢、母親在市場擺攤，是「勞工之子」、「菜市的囝仔」，將來會當個「勞工的市長」。他表示，高雄是勞工撐起來的城市，擁有140萬勞工，對於高雄的城市發展非常重要；從過去的重工業為全台灣付出，讓台灣有非常好的經濟發展基礎，到現在包括推動高雄半導體、AI產業更多元化，最核心關鍵還是勞工的權益。

賴瑞隆今天上午在高雄享溫馨餐廳，邀集勞工團體力挺他參選市長。他以「顧勞工、拚產業」口號，發表拚轉型、顧根基、推職訓、重職安、強工會、聽心聲、挺青年等「勞工七星級守護行動」，認為「創造機會、提升薪資、守護安全、尊嚴職場、留住人才」是他的市政願景的「五大核心」，「要讓下一個10年，讓勞工一起站上城市轉型的舞台」，獲得與會勞工團體鼓掌叫好。

賴瑞隆認為，職安是城市不能退讓的底線，允諾承接高雄市長陳其邁推動的工安政策，執行高風險職場零死角計畫及AI預警機制，並重視勞工心理健康，也會落實勞動法治向下扎根，建構AI能力、支持二度就業與中高齡重返職場、升級勞工自治委員會為「勞工政策戰略平台」，並強化工會能量，打造職場保護傘。

賴瑞隆強調，2026年的選舉是決定高雄下一階段發展方向的關鍵抉擇。針對勞權工作，他早已參與其中、長期推進，未來將持續向基層請益，團結各界力量，繼前幾任高雄市長謝長廷、陳菊、陳其邁之後，承擔「關鍵第四棒」，全力「拚產業、顧勞工」，打造宜居城市、世代共好的高雄。

民進黨賴瑞隆角逐高雄市長 ，今天邀勞工團體提出「勞工七星級守護行動」。記者林保光／攝影