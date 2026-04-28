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李四川質疑蘇巧慧操作網軍 蘇辦：攻擊人的都是國民黨陣營
新北市長選舉愈來愈激烈，國民黨李四川陣營質疑綠營側翼「蕭瑩燈」以AI換臉製作不實圖片，並指該側翼粉專長期力挺蘇貞昌及其女蘇巧慧要蘇巧慧回應「你究竟是授意還是默許？」蘇巧慧辦公室發言人劉芳宇回應，蘇巧慧團隊從未攻擊對手，競選總部也沒有發稿、或開過記者會、授意任何網友、粉專做選舉攻擊。這段日子以來，做出攻擊的都是國民黨陣營。
2026九合一選舉
劉芳宇強調，進步的新北是彩色的，蘇巧慧會持續推出各種照顧市民、照顧各行各業的政見願景，辦理各項有創意的活動。希望這場選戰多一點政見討論，少一點政治口水，讓新北市民做選擇。
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