藍白新北市長民調今揭曉 周榆修：高度整合才有必贏可能

迎戰2026年地方首長選舉，藍白兩黨啟動整合作業，新北市長民調將在今天出爐。民眾黨秘書長周榆修表示，高度整合才有必贏可能，不管最後確定由誰勝出，雙方都會展現最大誠意，而未來也會透過聯合治理的方式，逐步落實兩黨共同願景及政見等。

國民黨與民眾黨上月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推地方首長人選，嘉義市長初選民調結果先前出爐，確定由民眾黨前立委張啓楷代表在野陣營參選。藍白工作小組近日也開會拍板，新北市長與宜蘭縣長民調預計在4月底至5月初期間完成。

針對新北市長選舉民調，國民黨與民眾黨今天將共同舉行「藍白聯合治理，新北市長民調結果發布記者會」公布結果，與會人員包括國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨新北市長參選人黃國昌、國民黨副主席李乾龍及周榆修等人。

周榆修上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說依照目前掌握資訊，高度整合才有必贏可能，在野黨今天將舉行記者會公布新北市長民調結果。

周榆修說，依照藍白雙方默契，今天不會公布民調數字，僅會公布由哪一方勝出，同時也不會公布民調時間，因為其實大家都心知肚明，全台灣最會顧電話的組織就是民進黨，「民進黨是舞弊的祖師爺」，這次沒有公布民調日期，反而更能貼近新北市真實民意。

面對主持人王淺秋詢問，藍白兩黨將如何整合，周榆修則表示，不管是李四川或者黃國昌勝出，雙方一定都會展現最大的誠意，過去從兩黨主席高峰會、共同政策願景到政黨合作協議，「在黨中央對黨中央的架構之下，我們有一些共同政策願景、政見等，都會逐步透過聯合治理方式落實，這個部分我倒是不擔心。」

周榆修說，新北市長民調結果出爐以後，雙方都會按照既定方向前進，新北市為全台最大縣市，而對手也不是省油的燈，高度整合才有必贏可能。

至於宜蘭縣長民調進度，周榆修說明，近期就會進行相關民調，一樣不會公布民調日期，預計5月初有最後結果。