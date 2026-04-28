莊競程辦新竹青年座談會 提出四大地基打穩新竹未來

民進黨新竹市長參選人莊競程昨日與黨籍新竹市北區議員參選人林士凱舉辦青年座談會，與新竹在地青年面對面交流城市發展議題。莊競程表示，新竹正處關鍵轉型期，唯有把交通、教育、社福與文化等城市「地基」打穩，青年世代才能安心生活、放心打拚。

莊競程在座談會中分享，他過去擔任立委服務的台中選區（北北屯區），從人口數、重劃區發展、教育與交通等課題與新竹現況高度相似。他表示，回到新竹參選，是希望結合自身專業，為新竹未來下一階段發展貢獻所長。

「我要把新竹的地基打穩。」莊競程強調，未來將邀集各領域專家學者，提出涵蓋交通、教育、社福與文化四大面向的政策白皮書，系統性推動新竹建設，讓城市發展不再零散，而是有清楚方向。

會中，針對青年提出「新竹市發展過度集中在東區」的疑問，莊競程直言，新竹教育與城市發展資源近年存在不平均問題，必須正視調整。他強調，未來市政不能只有單一核心，而是讓每個行政區都能依據自身條件，發展清楚定位。

莊競程以香山區為例指出，香山具備結合科技產業與自然生態的發展潛力，未來可朝向特色文化園區方向規劃；其中，生醫產業是繼半導體之後的下一個兆元產業，他認為，新竹具備學研量能與產業基礎，若能結合中央資源，在香山區發展生醫聚落，將同時帶動地方就業與生活機能。

談及交通問題，莊競程表示，新竹長年面臨結構性壅塞，必須從區域整合的角度重新規劃整體路網。他指出，未來將持續推動「新竹大車站」計畫，並導入高運量捷運系統，重建城市交通骨幹，提升整體運輸效率。

針對市民高度關注的新竹棒球場議題，莊競程直言，四年時間早已足夠完成重建，並承諾「如果我當市長，一定讓大家可以進場看球賽。」

最後，莊競程也分享，他曾是田徑選手，座右銘是「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」，對於市民仍在認識他的過程中，他有信心透過行動與時間，讓大家看見他對新竹的準備與決心。

民進黨新竹市北區議員參選人林士凱表示，莊競程不僅具備專業背景，也真正理解新竹長期累積的城市痛點，從他與基層互動中，可以清楚感受到其貼近民意、務實做事的特質，值得市民期待。