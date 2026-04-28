沈伯洋「剪短髮」參選起手式掀熱議 莊瑞雄：帥馬奔騰嚇到國民黨

民進黨立委沈伯洋代表民進黨參選台北市長呼聲高，沈上周頭髮了短髮，輿論兩樣情，綠營群起宣傳，藍營則指出綠在走大罷免老路。民進黨團立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，在野黨對沈伯洋即將要登場感到特別恐慌，都還沒有正式提名，就把國民黨嚇成這樣，這其實有點過度恐慌。

沈伯洋表示，大家一直都覺得說他剪完頭髮滿清爽的，一定是因為他還沒剪頭髮之前太醜了，所以才會引起那麼大的討論，希望還是多多關心市政討論。

莊瑞雄指出，沈伯洋的專業知識領域，過去大家看到的是軍購、國安，但讓人為之一亮的是每個領域跨出去了，接下來選戰會更多采多姿；國民黨對於沈伯洋即將要登場感到特別恐慌，假設選對會最後提名人選是沈伯洋，會讓外界更驚豔，「這麼帥一匹馬在台北市奔騰，威力無敵」。