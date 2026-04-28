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選竹市還是竹北？時力王婉諭鬆口：積極評估中

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
時代力量黨主席王婉諭今天在竹北受訪時表示，面對地方支持與期待，是否參選仍在積極評估，但強調「為公民發聲、讓生活更好」才是最重要的核心。記者黃羿馨／攝影
時代力量黨主席王婉諭今天在竹北受訪時表示，面對地方支持與期待，是否參選仍在積極評估，但強調「為公民發聲、讓生活更好」才是最重要的核心。記者黃羿馨／攝影

新竹竹北市長選戰升溫，隨著藍營已完成縣長提名、綠營布局仍未明朗，加上民眾黨積極卡位，第三勢力也持續擴張版圖。時代力量黨主席王婉諭今天在竹北受訪時表示，面對地方支持與期待，是否參選仍在積極評估，但強調「為公民發聲、讓生活更好」才是最重要的核心。

2026九合一選舉

竹北市人口已破22萬，是新竹縣最大票倉，近年因竹科人口移入，選民結構年輕化，「選人不選黨」趨勢明顯，各陣營積極布局，讓選戰競爭激烈，甚至被形容為「兵家必爭之地」。目前藍、綠、白及第三勢力均有多人被點名或表態參選，選情持續升溫。

王婉諭指出，歷經上次選舉後，時代力量持續在地方深耕，不論在新竹市、竹北市或新竹縣，都有鄉親期待他們持續經營與努力。她表示，此次在新竹縣推出多位議員及鄉鎮市民代表參選人，正是展現長期、持續扎根地方的決心。

對於外界關注是否投入新竹市長或竹北市長選戰，王婉諭態度審慎，強調目前仍在積極評估中。不過她直言，參選與否並非唯一重點，關鍵在於能否替公民發聲、改善民眾生活品質，讓社會更安全、更進步，「這才是最重要的事情」。

地方觀察指出，在藍白合可能成形、綠營仍在盤整人選之際，第三勢力若能整合議題與基層能量，仍有機會在競爭激烈的竹北選戰中搶下空間，後續動向備受關注。

時代力量黨主席王婉諭今天在竹北受訪時表示，面對地方支持與期待，是否參選仍在積極評估，但強調「為公民發聲、讓生活更好」才是最重要的核心。記者黃羿馨／攝影
時代力量黨主席王婉諭今天在竹北受訪時表示，面對地方支持與期待，是否參選仍在積極評估，但強調「為公民發聲、讓生活更好」才是最重要的核心。記者黃羿馨／攝影

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