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應援李四川！新北藍白合民調今天出爐 蔣萬安：一起全力以赴

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午市政會議前受訪，也幫李四川應援，表示「我一定會給予川伯滿滿的支持，而且跟他一起全力以赴。」本報資料照片
台北市長蔣萬安今天上午市政會議前受訪，也幫李四川應援，表示「我一定會給予川伯滿滿的支持，而且跟他一起全力以赴。」本報資料照片

2026年新北市長選戰「藍白合」民調今天出爐 ，國民黨新北市長參選人李四川民眾黨參選人黃國昌今天下午將共同出席記者會。台北市長蔣萬安今天上午市政會議前受訪，也幫李四川應援，表示「我一定會給予川伯滿滿的支持，而且跟他一起全力以赴。」

2026九合一選舉

李四川日前受訪也表示，所有新北市民給他很多支持，而且很熱烈地幫他拉票，所以「我相當有信心，這一點應該無庸置疑」。

藍白新北市長選舉民調，兩黨將於今天下午在台大校友會館公布結果，包括國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨新北市長參選人黃國昌、國民黨副主席李乾龍、民眾黨秘書長周榆修都將到場。

國民黨 新北 民眾黨 李四川 蔣萬安 黃國昌

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