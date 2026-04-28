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應援李四川！新北藍白合民調今天出爐 蔣萬安：一起全力以赴
2026年新北市長選戰「藍白合」民調今天出爐 ，國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨參選人黃國昌今天下午將共同出席記者會。台北市長蔣萬安今天上午市政會議前受訪，也幫李四川應援，表示「我一定會給予川伯滿滿的支持，而且跟他一起全力以赴。」
2026九合一選舉
李四川日前受訪也表示，所有新北市民給他很多支持，而且很熱烈地幫他拉票，所以「我相當有信心，這一點應該無庸置疑」。
藍白新北市長選舉民調，兩黨將於今天下午在台大校友會館公布結果，包括國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨新北市長參選人黃國昌、國民黨副主席李乾龍、民眾黨秘書長周榆修都將到場。
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