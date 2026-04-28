動漫哏對決！沈伯洋拋停雙城辦「無限城」論壇 蔣萬安引鬼滅之刃回應

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，日前沈接受主播張雅琴訪問，提及台北上海雙城論壇是否該取消？沈拋出「台北應該要無限城論壇」，蔣萬安今被問及此事，蔣以沈伯洋自豪最熟動漫的梗，回應沈伯洋拋出的「無限城論壇」說「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」

沈伯洋日前上張雅琴的節目訪問，就以日本人氣動漫「葬送的芙莉蓮」金句展現參選鬥志「敵人很強，你就不戰鬥嗎？」更提到雙城論壇應取消這種帶有滲透風險的雙城交流，並且拋出應改與全球先進城市接軌，打造「無限城論壇」，引發網友熱議。

蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體堵問蔣，怎麼看沈伯洋認為應取消雙城論壇，辦「無限城論壇」。蔣萬安也用動漫「鬼滅之刃」的梗回，「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」

鬼舞辻無慘是動漫「鬼滅之刃」中的最終反派，存活於平安時代，自稱無限接近完美的生物。