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動漫哏對決！沈伯洋拋停雙城辦「無限城」論壇 蔣萬安引鬼滅之刃回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體堵問蔣，怎麼看沈伯洋認為應取消雙城論壇，辦「無限城論壇」。蔣萬安也用動漫「鬼滅之刃」的梗回，「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」 本報資料照片
蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體堵問蔣，怎麼看沈伯洋認為應取消雙城論壇，辦「無限城論壇」。蔣萬安也用動漫「鬼滅之刃」的梗回，「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」 本報資料照片

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，日前沈接受主播張雅琴訪問，提及台北上海雙城論壇是否該取消？沈拋出「台北應該要無限城論壇」，蔣萬安今被問及此事，蔣以沈伯洋自豪最熟動漫的梗，回應沈伯洋拋出的「無限城論壇」說「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」

2026九合一選舉

沈伯洋日前上張雅琴的節目訪問，就以日本人氣動漫「葬送的芙莉蓮」金句展現參選鬥志「敵人很強，你就不戰鬥嗎？」更提到雙城論壇應取消這種帶有滲透風險的雙城交流，並且拋出應改與全球先進城市接軌，打造「無限城論壇」，引發網友熱議。

蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體堵問蔣，怎麼看沈伯洋認為應取消雙城論壇，辦「無限城論壇」。蔣萬安也用動漫「鬼滅之刃」的梗回，「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」

鬼舞辻無慘是動漫「鬼滅之刃」中的最終反派，存活於平安時代，自稱無限接近完美的生物。

雙城論壇 沈伯洋 鬼滅之刃 蔣萬安 台北市選舉

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