聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋「台北隊」傳成軍？Cheap狠酸：不就大罷免夢幻團隊
2026年台北市長選戰升溫，民進黨布局逐漸浮出水面。據《三立新聞網》報導，民進黨內將於5月下旬正式提名立委沈伯洋角逐台北市長大位，其競選核心團隊「台北隊」也逐漸成形，將由吳思瑤出任競辦總幹事，吳沛憶負責地方組織，范雲與陳培瑜則負責操刀政策。
2026九合一選舉
這份名單曝光後引發熱議，網紅Cheap直言這根本是「大罷免夢幻團隊」，除了吳沛憶外，其餘成員均為「高仇恨值」人物。Cheap點名總幹事吳思瑤是立法院「吵架王」，而負責政策的范雲則因「3+11」爭議與女權雙標標籤，至今仍受強力抨擊。
至於選戰主角沈伯洋，Cheap則批評為「台版麥卡錫主義」，認為他是抹紅大王，到處貼認知作戰、中共同路人標籤，近年來台灣吹起公審路人、疑神疑鬼的風氣，沈伯洋在其中出力不少。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。