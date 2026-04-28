沈伯洋「台北隊」傳成軍？Cheap狠酸：不就大罷免夢幻團隊

2026年台北市長選戰升溫，民進黨布局逐漸浮出水面。據《三立新聞網》報導，民進黨內將於5月下旬正式提名立委沈伯洋角逐台北市長大位，其競選核心團隊「台北隊」也逐漸成形，將由吳思瑤出任競辦總幹事，吳沛憶負責地方組織，范雲與陳培瑜則負責操刀政策。

這份名單曝光後引發熱議，網紅Cheap直言這根本是「大罷免夢幻團隊」，除了吳沛憶外，其餘成員均為「高仇恨值」人物。Cheap點名總幹事吳思瑤是立法院「吵架王」，而負責政策的范雲則因「3+11」爭議與女權雙標標籤，至今仍受強力抨擊。

至於選戰主角沈伯洋，Cheap則批評為「台版麥卡錫主義」，認為他是抹紅大王，到處貼認知作戰、中共同路人標籤，近年來台灣吹起公審路人、疑神疑鬼的風氣，沈伯洋在其中出力不少。