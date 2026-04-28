唯一可拉下蔣萬安！曹興誠讚沈伯洋綠營不二人選：辯論高下立判

2026台北市長選戰民進黨擬於5月下旬徵召立委沈伯洋出戰，過去與沈在大罷免並肩作戰，聯電創辦人曹興誠近日接受網路專訪時也指出，沈伯洋條件包含國際觀、視野都比現任市長蔣萬安更優秀，甚至只要公開辯論蔣就會露出馬腳，是民進黨內唯一把蔣拉下馬的人。

曹興誠接受網路專訪直言，沈伯洋是出戰台北市長不二人選，更是唯一可能把蔣萬安拉下馬的人，「你不用這個人選你還找誰？」最主要還是看選戰如何打，沈的條件比蔣萬安好很多，若兩人就市政議題對談、辯論，蔣、沈差距選民就能看出來，原因就是蔣萬安「被保護的太好」，只要公開辯論、對台可能就會露出破綻。

曹興城說，雖然目前民調蔣萬安具有優勢，但沒有公開辯論、發言，才是檢驗 政治人物實力的關鍵，且這些民調都是「蠢民的民調」，甚至表示「台灣有很高比例的蠢」，民調僅供參考。

曹興誠表示，台北市很多藍營支持者是痛恨民進黨，這確實是民進黨也要檢討自己形象會變這樣，沈伯洋條件好經常參加國際會議，腦筋和國際視野都比蔣萬安來的好，反觀蔣除雙城論壇外，較少在國際場合展現首都市長格局。