馬鈴薯食安風波延燒 張啓楷29日發送國產馬鈴薯直球對決

「發芽馬鈴薯之亂」發酵，引爆全台對食品安全高度關注，成為嘉義市長選戰攻防焦點。藍營議員日前質詢要求衛生局強化稽查，特別針對市售薯條、洋芋片等加工產品，朝「零檢出」標準把關，避免含龍葵鹼影響民眾健康。議題升溫，藍白陣營共推的市長參選人張啓楷正面迎戰，宣布明天在嘉義市3處地點發放國產馬鈴薯，透過面對面互動方式，與市民溝通食安與政策立場。

張啓楷表示，看似單純標準調整，背後關係食安體系，「當標準開始鬆動，民眾是否能接受？食安能不能被妥協？」他強調答案很明確，食安沒有模糊空間，從進口檢疫、抽驗到後端加工，每道關卡都必須嚴格把關，不能因任何理由降低標準。他強調，當選市長將把「制度就是底線」原則落實市政，全面強化食品安全管理機制，守護市民健康。

發送活動由服務團隊執行，明天下午分別在3處地點時段進行：下午2時30分至3時30分在王靈宮五顯帝廟；4時至5時在鵬思宮；5時30分至6時30分在順興宮，數量有限，發完為止，請民眾自備環保袋響應減塑。

去年冬季高麗菜盛產、價格崩跌時，張啓楷團隊曾發起送菜挺農活動，2場活動都吸引大批民眾排隊領取，成功帶動話題與人潮。從議會質詢到街頭發放，馬鈴薯議題已從單純食安問題延伸至選戰攻防。隨著選舉逼近，如何在政策論述與民意溝通間取得平衡，考驗著各陣營應對能力。