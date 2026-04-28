嘉縣市區域治理打選戰 蔡易餘、王美惠聯手爭取八掌溪水岸綠廊

年底嘉義縣市長選戰，民進黨提名縣市長參選人、立委蔡易餘與王美惠，不僅同在國會為地方爭取建設經費，更在選戰策略縣市區域聯手，推動跨區公共建設，強化施政願景，爭取選民支持。

2人昨天與中埔鄉長李碧雲，邀集經濟部水利署第五河川分署長潘禎哲，現地會勘八掌溪，八掌溪橫跨嘉縣中埔鄉與嘉市，是中央管重要區域界河。蔡易餘強調，河川治理不應受限行政區劃，唯有整體規劃，才能最大化治理效益，有效爭取中央資源，打造安全宜人水岸環境。

蔡易餘、王美惠指出，水利署已完成軍輝橋至映月橋段整治工程，成效良好、獲地方肯定，盼將成功經驗延伸至忠義橋上游河段。確保防洪安全的前提下，進一步規畫兩側高灘地休憩動線與親水空間，串聯成完整綠帶廊道，讓居民擁有更舒適散步與休閒場域。王美惠表示，將持續在立法院爭取預算與政策支持，讓八掌溪兼顧防災與生活品質，朝友善宜居水岸空間發展。

對此，第五河川分署回應，已接獲委員建議，後續將在不影響河防安全的前提下，評估忠義橋上游水環境營造可行性，朝綠帶串聯與空間優化方向規劃。呼籲民眾維護河川環境，勿隨意棄置垃圾，讓整治成果長久維持，打造全民共享、親近自然的優質水岸生活空間。