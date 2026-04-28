快訊

鋒面明起2天影響台灣！不排除雷雨轟全台 氣溫起伏劇烈

獨／高雄色警官邀女警開房間性騷擾行為成立 將記過拔主管職

115會考衝刺／英文學會「避雷」2大類陷阱題 培養1能力擺脫死讀書

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣市區域治理打選戰 蔡易餘、王美惠聯手爭取八掌溪水岸綠廊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年底嘉義縣市長選戰，民進黨提名縣市長參選人、立委蔡易餘（右）與王美惠（中），不僅同在國會為地方爭取建設經費，更在選戰策略縣市區域聯手，推動跨區公共建設，強化施政願景，爭取選民支持。2人昨天與中埔鄉長李碧雲，邀集經濟部水利署第五河川分署長潘禎哲，現地會勘八掌溪。記者魯永明／翻攝
年底嘉義縣市長選戰，民進黨提名縣市長參選人、立委蔡易餘（右）與王美惠（中），不僅同在國會為地方爭取建設經費，更在選戰策略縣市區域聯手，推動跨區公共建設，強化施政願景，爭取選民支持。2人昨天與中埔鄉長李碧雲，邀集經濟部水利署第五河川分署長潘禎哲，現地會勘八掌溪。記者魯永明／翻攝

年底嘉義縣市長選戰，民進黨提名縣市長參選人、立委蔡易餘與王美惠，不僅同在國會為地方爭取建設經費，更在選戰策略縣市區域聯手，推動跨區公共建設，強化施政願景，爭取選民支持。

2026九合一選舉

2人昨天與中埔鄉長李碧雲，邀集經濟部水利署第五河川分署長潘禎哲，現地會勘八掌溪，八掌溪橫跨嘉縣中埔鄉與嘉市，是中央管重要區域界河。蔡易餘強調，河川治理不應受限行政區劃，唯有整體規劃，才能最大化治理效益，有效爭取中央資源，打造安全宜人水岸環境。

蔡易餘、王美惠指出，水利署已完成軍輝橋至映月橋段整治工程，成效良好、獲地方肯定，盼將成功經驗延伸至忠義橋上游河段。確保防洪安全的前提下，進一步規畫兩側高灘地休憩動線與親水空間，串聯成完整綠帶廊道，讓居民擁有更舒適散步與休閒場域。王美惠表示，將持續在立法院爭取預算與政策支持，讓八掌溪兼顧防災與生活品質，朝友善宜居水岸空間發展。

對此，第五河川分署回應，已接獲委員建議，後續將在不影響河防安全的前提下，評估忠義橋上游水環境營造可行性，朝綠帶串聯與空間優化方向規劃。呼籲民眾維護河川環境，勿隨意棄置垃圾，讓整治成果長久維持，打造全民共享、親近自然的優質水岸生活空間。

年底嘉義縣市長選戰，民進黨提名縣市長參選人、立委蔡易餘與王美惠，不僅同在國會為地方爭取建設經費，更在選戰策略縣市區域聯手，推動跨區公共建設，強化施政願景，爭取選民支持。2人昨天與中埔鄉長李碧雲，邀集經濟部水利署第五河川分署長潘禎哲，現地會勘八掌溪。記者魯永明／翻攝
年底嘉義縣市長選戰，民進黨提名縣市長參選人、立委蔡易餘與王美惠，不僅同在國會為地方爭取建設經費，更在選戰策略縣市區域聯手，推動跨區公共建設，強化施政願景，爭取選民支持。2人昨天與中埔鄉長李碧雲，邀集經濟部水利署第五河川分署長潘禎哲，現地會勘八掌溪。記者魯永明／翻攝

民進黨 國會 水利署

延伸閱讀

深耕土地治理，厚植永續共榮城市根基

交通藍圖 李四川提雙北30分鐘通勤網

苗栗油氣井回饋範圍將擴大至1.2公里 經費提高一倍至1.14億元

拒絕「對著我家尿」 嘉市東門圓環尿尿小童「增員」引論戰

相關新聞

參選一個多月曝心得 李四川：可體會8年前被抹黑的侯友宜

2026選戰持續加溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在嘉義同鄉會場合，稱讚嘉義人很聰明很會選人，8年前選了侯友宜，不過遭到藍營開酸侯當時的對手是蘇貞昌。國民黨新北市長參選人李四川今天被問到此事表示，這一個月來他深刻體會8年前侯市長第一次參選被抹黑的心情，對蘇巧慧八年前、八年後說法不同「我不予置評」。

沈伯洋讓六都布局成形？ 民進黨仍陷「沒穩贏」壓力

民進黨今年底九合一選戰布局進入最後收尾，六都提名僅剩台北市尚未拍板，呼聲頗高的民進黨立委沈伯洋最近變髮，招牌爆炸頭剪短了，外界揣測「要衝刺選情了」？本人尚未露口風，但已開始在北市基層走動。不過，黨內嘆六都整體戰線看似成形，卻難言輕鬆。

藍白新北民調 今公布

迎戰年底縣市長選舉，國民黨還剩彰化縣與嘉義縣待提名，黨主席鄭麗文昨天表示，除了彰化還在做最後努力，其他縣市的提名已經底定，藍白合部分也非常順利，對選情審慎樂觀。

育嬰薪資級距 柯志恩提加碼至100%

五一勞動節前，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨提出勞工政見，加碼補足育嬰薪資級距至一百％，還要首創職場霸凌防治條例，編預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助及諮商服務；高雄市產業總工會則舉行記者會要求政府修法，將勞退新制雇主強制提繳率逐年提升至十二％，勞動節發動大遊行。

影／國民黨屏東縣黨內初選登記開跑 屏市長周佳琪拚連任

國民黨屏東縣黨部今起3天展開鄉鎮市長、縣議員黨內登記。爭取連任屏東市長的周佳琪下午由10名黨籍市民代表陪同登記參選，周佳琪說，她會全力以赴。

藍彰化縣長人選持續難產 基層憂過程紛擾流失支持

國民黨彰化縣長人選難產，國民黨主席鄭麗文今天表示，正專注在黨內提名、年底選舉，以及準備訪美行。除了彰化縣還在做最後努力，其他縣市的提名已經底定；國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天也指出，至今尚未接獲相關通知提案提名的消息，評估本周三彰化縣長人選中常會拍板機率不高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。