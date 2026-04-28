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藍白新北民調 今公布
迎戰年底縣市長選舉，國民黨還剩彰化縣與嘉義縣待提名，黨主席鄭麗文昨天表示，除了彰化還在做最後努力，其他縣市的提名已經底定，藍白合部分也非常順利，對選情審慎樂觀。
2026九合一選舉
針對藍白新北市長選舉民調，兩黨將於今天下午在台大校友會館公布結果，包括國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨新北市長參選人黃國昌、國民黨副主席李乾龍、民眾黨秘書長周榆修都將到場。
鄭麗文昨接受廣播專訪指出，提名過程非常順利，大致都有按照所想的去執行，藍白合方面，國民黨也和民眾黨推心置腹，大家不用擔心。對於年底選舉成果，鄭麗文說，她不設定目標，「每一個縣市我都不會放棄」，這次她把非常大的力量投注在艱困選區，光是屏東就不知道去幾次了，台南、高雄、嘉義縣都在努力，「連嘉義縣我都不放過翻轉的可能」，會盡全力。
此外，民進黨立委沈伯洋被提名參選台北市長呼聲愈來愈高，國民黨副主席蕭旭岑昨接受廣播專訪時認為，沈伯洋若當領頭羊凝聚民進黨基本盤，四成綠營選票會歸隊，再與民進黨新北市長參選人蘇巧慧「沈蘇連線」，賴清德總統的抗中保台路線將再次成為競選主軸，國民黨絕不能小覷，不能用輕鬆的心情去面對。
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