聽新聞
0:00 / 0:00

育嬰薪資級距 柯志恩提加碼至100%

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導
五一勞動節將舉辦勞工遊行，高雄場總指揮林順基昨天號召群眾在行政院南部服務中心前高喊「勞退要提高，退休才有保！」記者宋原彰／攝影
五一勞動節將舉辦勞工遊行，高雄場總指揮林順基昨天號召群眾在行政院南部服務中心前高喊「勞退要提高，退休才有保！」記者宋原彰／攝影

五一勞動節前，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨提出勞工政見，加碼補足育嬰薪資級距至一百％，還要首創職場霸凌防治條例，編預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助及諮商服務；高雄市產業總工會則舉行記者會要求政府修法，將勞退新制雇主強制提繳率逐年提升至十二％，勞動節發動大遊行。

2026九合一選舉

柯志恩說，中央育嬰留職停薪津貼僅提供投保薪資級距八成薪資，存在兩成薪資斷層，是不敢生育或生子後經濟陷困主因，為減輕高雄年輕家庭面臨生養經濟壓力，提出育嬰薪資級距完全化政見，承諾如當選市上將推動補足原本勞保津貼與薪資級距上限間的兩成缺口，吸引年輕家庭在高雄安心落戶。

柯志恩認為，職安法霸凌專章雖三讀通過但尚未實施，地方政府應具備更精準、更有溫度的保障手段，將首創地方級職場霸凌防治自治條例，編列預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助與免費專業諮商，建置職場霸凌調查專家庫，納入工會代表與學者，確保調查過程客觀公正。

柯志恩強調，高雄的進步不應建立在勞工苦撐之上，希望透過市府預算補貼與地方立法，打造工作不需犧牲尊嚴、成家不必付出沉重代價的城市，讓高雄成勞工堅實後盾。

高雄市產業總工會昨天率員聚集行政院南部服務中心，主張政府應修法將勞退新制雇主強制提繳率逐年提升至十二％，眾多勞團將於勞動節發動遊行，呼籲重視勞工權益，勞團主張，現行雇主六％提撥率已無法維持勞工退休基本生活，朝野政黨應提案修正勞工退休金條例，將勞退新制雇主強制提繳率逐年提升至十二％，給勞工一個安定未來。

國民黨 高雄 工會

延伸閱讀

只調「專業加給」不夠！教團籲同步調高公教本俸 加班費比照勞工

以實習之名補缺工？勞團曝學生工時超過10小時、無薪加班淪免費人力

學生假實習真工作亂象頻傳 每日工時逾10小時

保障教師權益 冤案復職補全薪、學術加給

相關新聞

參選一個多月曝心得 李四川：可體會8年前被抹黑的侯友宜

2026選戰持續加溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在嘉義同鄉會場合，稱讚嘉義人很聰明很會選人，8年前選了侯友宜，不過遭到藍營開酸侯當時的對手是蘇貞昌。國民黨新北市長參選人李四川今天被問到此事表示，這一個月來他深刻體會8年前侯市長第一次參選被抹黑的心情，對蘇巧慧八年前、八年後說法不同「我不予置評」。

藍白新北民調 今公布

迎戰年底縣市長選舉，國民黨還剩彰化縣與嘉義縣待提名，黨主席鄭麗文昨天表示，除了彰化還在做最後努力，其他縣市的提名已經底定，藍白合部分也非常順利，對選情審慎樂觀。

育嬰薪資級距 柯志恩提加碼至100%

五一勞動節前，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨提出勞工政見，加碼補足育嬰薪資級距至一百％，還要首創職場霸凌防治條例，編預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助及諮商服務；高雄市產業總工會則舉行記者會要求政府修法，將勞退新制雇主強制提繳率逐年提升至十二％，勞動節發動大遊行。

影／國民黨屏東縣黨內初選登記開跑 屏市長周佳琪拚連任

國民黨屏東縣黨部今起3天展開鄉鎮市長、縣議員黨內登記。爭取連任屏東市長的周佳琪下午由10名黨籍市民代表陪同登記參選，周佳琪說，她會全力以赴。

藍彰化縣長人選持續難產 基層憂過程紛擾流失支持

國民黨彰化縣長人選難產，國民黨主席鄭麗文今天表示，正專注在黨內提名、年底選舉，以及準備訪美行。除了彰化縣還在做最後努力，其他縣市的提名已經底定；國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天也指出，至今尚未接獲相關通知提案提名的消息，評估本周三彰化縣長人選中常會拍板機率不高。

柯志恩首波勞工政見 高雄人育嬰留停津貼從八成上調至100％

五一勞動節前夕，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩提出由市府補足政府提供的八成育嬰留職停薪津貼之外所差的兩成缺口，讓高雄市民的育嬰留職停薪津貼達投保薪資的100％，另外還要首創職場霸凌防治條例，編列預算提供霸凌訴訟的勞工法律補助，並提供定額免費專業諮商服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。