影／國民黨屏東縣黨內初選登記開跑 屏市長周佳琪拚連任

國民黨屏東縣黨部今起3天展開鄉鎮市長、縣議員黨內登記。爭取連任屏東市長的周佳琪下午由10名黨籍市民代表陪同登記參選，周佳琪說，她會全力以赴。

周佳琪說，四年來屏東市硬體建設趨近完善，市公所致力柔性訴求，從公園、道路、水溝的整治，兒童與長輩社會福利的推動爭取，未來秉持以民為本精神，讓屏東市越來越好。

周佳琪說，因應科技園區興起，預估有許多人口來到屏東，勝利星村一年有約800萬人次遊客，帶動屏東市經濟等，加上藝文場館包括屏菸1936文化基地、縣立美術館、市公所的屏東美術館等，秉持柔性與結合科技方向，讓屏東市越來越好，為屏東市未來共創一片藍天。

「『佳』倍努力，『琪』心協力！」周佳琪說，感謝國民黨籍屏東市民代表陪同她來登記，未來一起攜手打拚，希望在市長、市民代表等，能夠拿下最大席次。

屏東市民代表23席，其中10席為國民黨籍，包括代表會主席林淑香、副主席林韋呈、代表李玉萍、傅建雄、謝雪鳳、李燕妮、林玉井、嚴詠馨、林金展、任峻賢，均陪同市長周佳琪參加黨內登記參選。

10席藍營的市民代表中，資深8屆代表、1屆村長的林玉井將不再參選，交棒給年輕熱忱的外甥媳婦溫佩芬。另外市民代表任峻賢也將轉戰跑道，也登記參選縣議員第一選區（屏東市）。

屏東縣國民黨籍議長周典論下屆不再參選，將交棒給小女兒，周典論小女兒周芸均今也登記參選縣議員第四選區（萬丹鄉、新園鄉與東港鎮）縣議員，周芸均說，她從小在屏東長大，一步一腳印、延續在地服務，用新世代的思維為地方打拚。

屏東市是縣治所在，人口數有19萬多人，市長周佳琪力拚連任。屏東市長參選人對民進黨來說是艱困選區，綠營的屏東市長人選仍未定。

國民黨屏東縣黨部今起到29日展開鄉鎮市長、縣議員黨內登記，鄉鎮市民代表與村里長部份為第二波作業將在5月展開。

爭取連任屏東市長國民黨籍的周佳琪（右五）今下午在屏東市國民黨籍市民代表10人陪同下到黨部登記參選，包括代表傅建雄（左起）、謝雪鳳、嚴詠馨、李燕妮、林玉井、副主席林韋呈、主席林淑香、任峻賢、李玉萍與林金展。記者劉星君／攝影