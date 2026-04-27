藍彰化縣長人選持續難產 基層憂過程紛擾流失支持

國民黨彰化縣長人選難產，國民黨主席鄭麗文今天表示，正專注在黨內提名、年底選舉，以及準備訪美行。除了彰化縣還在做最後努力，其他縣市的提名已經底定；國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天也指出，至今尚未接獲相關通知提案提名的消息，評估本周三彰化縣長人選中常會拍板機率不高。

彰化縣長人選懸而未決，原先外界預期鄭麗文4月出訪前即可定案，但延至返國後仍未明朗。隨選戰逼近，基層期待中常會能定案，卻已連續三周落空，不僅縣長人選未定，也牽動鄉鎮長及縣議員提名進度。

蕭景田表示，整體提名作業確有延遲，但仍可先進行前置規劃，後續再透過登記與協調程序推進。目前也評估出各選區的選情複查和單純狀況，有的需要做民調，但因民調量能有限，整體節奏受影響，但最終仍須待縣長參選人確定後再整體盤整。

針對昨天再度傳出縣長王惠美可能親自勸進新北市副市長劉和然參選一事，蕭景田回應，尊重縣長的作法與考量。

黨內人士認為，彰化這次縣長提名時程並不算異常延後，但相較民進黨提早布局，確實容易讓外界產生藍營節奏混亂的觀感。黨內關鍵不在時間早晚，而是過程中恐怕流失許多中間選民，對整體選戰布局形成壓力。