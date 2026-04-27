參選人立牌現身彩券行挨批台彩火速全撤 陳琬惠：只是給鄉親祝福

拚選舉拚到台彩彩券行各經銷據點。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠力拚藍合白出線，在宜蘭多處彩券行門口立看板，爭取曝光，隨著選戰加溫，該作法今天在網路挨批誇張，質疑台彩公司請陳琬惠代言？網友諷刺留言「為何不是李多慧？」、「不想買彩券了」。台彩出面澄清立牌與他們無關，下令各彩券行火速全部撤除。

人形立牌照片是陳琬惠個人的最新選舉宣傳照，寫著「祝你發大財」。對此，陳琬惠今天表示，當初設立這個立牌的用意，其實非常單純，就是希望可以祝福所有買彩券的鄉親，可以心想事成。

宜蘭縣是進入藍白合的3個縣市之一，陳琬惠之前在受訪時曾表示盼農曆年後談藍白合，但是民調作業卻一直往後拖延，從4月拖到5月，目前確定5月初進行她與國民黨參選人吳宗憲的全市話民調。

陳琬惠的衝刺動作很多，23日至26日邀請前主席柯文哲到宜蘭，展開強力輔選，可是遇到風雨，柯文哲光環消退，人潮未如預期，其陣營剪接影片在各社群播放；此外，她還在宜蘭各鄉鎮市的彩券行門口設置人形立牌，爭取曝光的作法惹議，網友今在社群貼文質疑「台彩公司請陳琬惠代言？」

台灣彩券法務主管澄清，台彩公司品牌行銷通路各層面都沒有任何代言人，混淆視聽之虞。

網友留言「確實會讓人誤會代言人是她」，反諷「陳琬惠喔，怎不是李多慧？」、「是她代言...我不想買」、「難怪最近一直買都沒中」；還有人說「台彩法務不巡經銷商？」、「台彩經銷商不能對外有政治傾向」；網友還發現「為什麼他每張照片看起來都不一樣」、「本人看起來跟宣傳看板上面的也不一樣」。

爆發爭議後，台彩宜蘭經銷商門口的立牌，今天全部都撤除了。彩券商私下無奈表示，當初是陳琬惠拜託他們立的牌，想說如果不擋路，應該是還好。陳琬惠則解釋，立牌只是給予鄉親祝福。