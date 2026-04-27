柯志恩首波勞工政見 高雄人育嬰留停津貼從八成上調至100％

五一勞動節前夕，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩提出由市府補足政府提供的八成育嬰留職停薪津貼之外所差的兩成缺口，讓高雄市民的育嬰留職停薪津貼達投保薪資的100％，另外還要首創職場霸凌防治條例，編列預算提供霸凌訴訟的勞工法律補助，並提供定額免費專業諮商服務。

柯志恩指出，目前中央政府育嬰留職停薪津貼，僅提供投保薪資級距的八成薪資，存在兩成的薪資斷層，往往成為家長不敢生育或生子後經濟陷入困境的主因。

為減輕高雄年輕家庭面臨的生養經濟壓力，柯志恩提出「育嬰薪資級距完全化」政見。她承諾上任後將推動直接補足原本勞保津貼與薪資級距上限之間剩餘的兩成缺口，如此可達到保薪資級距的 100%，確保年輕父母在育嬰期間不再面臨收入銳減的經濟壓力，從源頭打破「生子即減薪」的焦慮，吸引年輕家庭在高雄安心落戶。

職場霸凌議題受社會關注，職場心理安全議題也很重要。柯志恩認為，雖然中央「職安法」霸凌專章已三讀通過，但仍尚未實施，地方政府應具備更精準、更有溫度的保障手段，接住每一位在職場受傷的勞工。她將首創地方級「職場霸凌防治自治條例」，編列預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助，並提供定額免費專業諮商服務。

此外，市府將建置「職場霸凌調查專家庫」，納入工會代表與學者，並規定企業調查小組之外部委員須從中指派，確保調查過程客觀公正。條例也將建立優良企業認證制度，讓友善職場與公共採購優先權掛鉤，並增設專章明定派遣與要派單位應負擔連帶責任，防止雇主透過勞務承攬規避霸凌防治義務。

柯志恩強調，政策不應只是冷冰冰的條文，更要有感於勞工的生活需求。高雄的進步不應建立在勞工苦撐之上，她希望透過市府預算補貼與地方立法，打造一個工作不需犧牲尊嚴、成家不必付出沉重代價的城市，讓高雄真正成為勞工最堅實的後盾。