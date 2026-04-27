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民進黨人吹噓沈伯洋 王鴻薇：讓他被網路笑成一片真的好嗎？
民進黨台北市長提名熱門人選、立委沈伯洋近日成話題，國民黨立委王鴻薇表示，民進黨立委或一些媒體對沈伯洋的吹噓都鋪天蓋地、愈吹愈離譜，這讓網路已經笑成一片、吐成一片，這樣對沈伯洋真的好嗎？只是更顯得沈伯洋是草包。
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王鴻薇指出，民進黨即將推出沈伯洋出戰台北市長，但最近對沈伯洋的一些吹噓都鋪天蓋地，而且是愈吹愈離譜，包含民進黨立委說沈伯洋很會打桌球，或者說很嫻熟音樂家巴哈、莫札特等，另外還有媒體報導說沈伯洋好帥，像韓星朴寶劍、日星木村拓哉等。
王鴻薇認為，更離譜是有電視節目主持人說沈伯洋有種像張孝全的性魅力，凡此種種已經是讓網路笑成一片、吐成一片，沈伯洋出師未捷先成笑點，這樣的吹噓對沈伯洋真的好嗎？沒有任何市政能力或市政規畫可言，如此離譜、誇張的吹噓，只是更顯得沈伯洋是草包。
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