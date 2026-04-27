沈伯洋出戰北市...李明賢估得票至少3成8至4成 往上衝有難度

民進黨傳徵召立委沈伯洋選北市長，國民黨北市議員李明賢今接受高嘉瑜網路節目「新聞給問嗎？」專訪，李認為， 民進黨過去北市長提名人都是火車頭，除黨內明星、或未來要選總統的，不過若這次派沈伯洋，國民黨不會看輕，沈伯洋還是會有綠營基本盤，至少三成八至四成，但若要往上衝會有難度。

李明賢說，對國民黨來講，民進黨不管派誰都不會看輕，因民進黨不管推誰都會有基本盤，但沈伯洋也有他的罩門與難度。他甚至覺得高嘉瑜拿中間選票，會比沈伯洋強，高嘉瑜則說，她會用唱歌來幫忙輔選。

社群也有網友點問高嘉瑜，如果沈伯洋幫台灣基進參選人恩吳欣岱站台，你要吃醋嗎？高嘉瑜說，沈伯洋如果可以幫李明賢站台，她也是會支持的，對市長來說，票愈多愈好，只要對市長選票有幫助，一定會支持。

李明賢也提到，若民進黨派沈伯洋選北市長，議員席次是否影響，他認為「母雞強，議員會增加幾席」，至於北市長蔣萬安是否幫民眾黨小雞站台？目前黨內應該會開放，但也要看民眾黨議員願不願意，可能會有幾區激戰區，藍白、無黨之間可能爭最後一席。

李明賢分析，過去民進黨派出的北市長候選人，包括陳水扁、蘇貞昌、李應元等，到後來包括禮讓柯文哲，過去民進黨在台北市幾乎都是推最強，上次陳時中也是當初防疫期間曝光高的官員，不過若民進黨這次派沈伯洋，沈應該對市政要更熟悉。高嘉瑜也說，大家不要緊張，她跟沈伯洋很快就會見面。